【新冠肺炎】鄧達智確診4日後入院　抽血檢驗至凌晨：今朝有啲攰

62歲時裝設計師鄧達智上周五（24日）確診新冠肺炎，等足四日後，終於昨晚（28/7）由元朗屏山屋企被送往聯合醫院負氣壓房。他透露自己並無大礙，昨晚進行了抽血和檢驗，「搞到凌晨兩點半，今朝有啲攰，其他 OK。」現時不少城中名人都確診新冠肺炎，早前各大電視台電台都宣布閉關進行消毒，並為藝職人員進行病毒檢驗。

年逾60歲的時裝設計師鄧達智早前確診新冠肺炎。（）

鄧達智早前疑似在新城或三聯網台等群組感染肺炎，自確診後一直在家中等足四日才有醫院床位，自我隔離期間就靠漱口和食成藥自救，昨晚終於被白車送往聯合醫院。他指自己並無大礙，僅是有點累和無胃口，並拒絕穿上不是黑色的病人服。他的伴侶陳梓欣醫生亦已送往火炭駿洋邨隔離。

鄧達智上周四（16日）曾到香港電台主持節目《講東講西》，同主持節目的還有主持馬恩賜、著名形象設計師劉天蘭。據了解，港台現正了解有多少名人員曾有接觸，並指已徹底清潔和消毒過三次鄧達智曾使用過的錄音室，而劉天蘭日前已於社交平台表示自己經檢驗後證實呈陰性。近日不少城中名人都確診新冠肺炎，如藝人施匡翹、麥德羅及其女友Apple姐等。上周TVB和新城電台都進行大消毒，以及為所有懷疑接觸過確診藝人的員工進行檢驗。

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