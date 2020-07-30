西人版魚樂無窮製作講究拍足2年　《家有壁爐》睇燒柴1粒鐘超治癒

在新冠肺炎的疫情下，相信大家在家工作之外，都是煲劇睇戲打發時間，不過Netflix的節目非常多元化，亦有很多令人意想不到的影集。日前有大批劇迷熱烈討論該平台在2015年上架的節目《家有壁爐》（Fire Place For Your Home），共3集的內容就看著柴火在壁爐燃燒一小時，要不要配樂都可以任君選擇。

有大批外國網民都大讚看完節目感到好治癒。（Netflix截圖）

節目跟亞視（ATV）節目《魚樂無窮》大同小異，不少外國網民都大讚看完節目感到好治癒，更在IMDb奪得8分的高分。其實《家有壁爐》早在2010年推出，由於很受歡迎，在2015年分別推出《家有壁爐 4K經典版》及《家有壁爐 4K樺木版》。

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三集的節目內容看似千篇一律，畫面只拍攝着火爐的火光和柴火發出的劈啪聲，不同集數得分別在於有沒有配樂，當中包括聖誕歌曲、節日歌曲、激昂的古典音樂和適合約會的柔和音樂，務求做到播放節目就能夠讓觀眾在家感受以上處境的氣氛。

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根據外國傳媒報道，看似簡單的節目製作絕不馬虎。節目成本要3萬5美元（約27萬港元），而且製作需要長達兩年。導演George Ford在製作特輯中表示，節目並不是簡單地開啟攝影機就完事，在燃燒過程中柴木燃燒的聲音、在壁爐內搖曳的火光、火焰的顏色等，均需要控制得非常好，而製作團隊為了挑選柴木而花了很長時間。據知，節目於聖誕節在外國地區特別受歡迎，如今Netflix都有得看，亞洲地區的觀眾都可以感受一下家有壁爐的溫暖感覺！