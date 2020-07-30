孖吳嘉熙炮製「天使與魔鬼」調酒　余香凝自認「勍」性格唔惹小

余香凝（Jennifer）與吳嘉熙 （Cheronna）早前首次合作推出創作新歌《天地分裂》，二人分別化身「天使」與「魔鬼」，更以對唱方式帶出天使與魔鬼爭鬥效果。為了迎合這首新歌，Jennifer與Cheronna早前特地去親手調製代表「天使」與「魔鬼」的酒。

雖然因疫情關係未能親身為新歌做宣傳，不過二人構思名為「天使與魔鬼」的酒，希望大家在聽這首新歌時和看MV時，可以從聽覺、視覺、味覺體會新歌背後的意思。至於炮製「天使與魔鬼」當日，兩位調酒新手可謂笑料百出，雖然有調酒師在旁指點，但兩人經常忘記調製次序及搖酒姿勢，其中Cheronna搖完酒後，竟開不到搖酒杯，搞到她尷尬大笑，結果她與Jennifer輪流使出「大聖劈掛」，擾攘一輪後才成功把搖酒杯打開。

代表「天使」的Jennifer笑言兩款酒表裡不一，自己的性格與這杯酒非常相似，自言性格非常「勍」，她笑說︰「天使的顏色係透明、純白、晶瑩剔透，但飲落口係兩回事，因為係用冬蔭公Vodka溝出嚟，所以睇落好清原來好辣。我外表睇落好似好乖，跟Cheronna對比，佢就比較活潑頑皮，其實我嘅性格都唔惹小。」

至於代表「魔鬼」的Cheronna表示︰「酒睇落好濁，好似好難入口，但飲落去係略帶甜味。我表面（膚色）同呢杯酒顏色差唔多，但我一定唔係甜，我覺得我比『天使』呢杯酒更辣，所以我覺得我係表裏係如一嘅。」

二人坦言調製這兩杯別有意思，Jennifer表示︰「其實係配合番首歌形象，平時形象好似天使咁就係一個好人？或者佢真係過得好開心呢？相反平時形象好似魔鬼，行為好自我，畀人感覺好壞，佢係咪真係一個壞人呢？就代表佢生活唔好呢？所以每一個選擇都係睇你自己，同埋唔可以單憑外表就去評價別人。」