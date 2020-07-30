【自煮女人最漂亮】鄭欣宜憶再嘗「肥姐味道」爆喊：估唔到佢識整

鄭欣宜日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》打頭陣擔任嘉賓，更即場下廚煮中式甜品雙丸湯丸，不過向來公認廚藝了得的欣宜，卻被中式甜品考起，她說：「我非常喜歡下廚，但我是鑽研西餐，我們今天炮製菜式不是西餐，因此我是零概念。」

席間，彭秀慧透露曾到訪欣宜家食餃子，味道非常出色，欣宜指該款餃子是她們沈家的家傳之寶，欣宜表示：「媽媽（沈殿霞）會擅長烹調嗎？我覺得她是很出色的，可是她很少親自下廚，因為工作十分忙碌。有一段故事，大概一年前，我邀請幾位朋友到家作客，我請傭人幫助去構想準備什麼菜式，她說『煮你媽媽的油泡蝦』，想不到她懂得煮媽媽做的油泡蝦，而且味道一模一樣，當我一吃的時候，卻因此大哭起來⋯⋯沒錯，年幼時不會認為沒有機會再吃到這道菜式，小時候沒想過去學習，反而去學習做西式甜品，因為家人不懂做甜品，大家不用去爭，人人都有一種強項。」

鄭欣宜日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》打頭陣擔任嘉賓。

節目中，欣宜還分享了自己三個缺點：性格很急、身長腳短及經常質疑自己。提到急性子，她表示因為性格很急，會容易發自己脾氣，當她發自己脾氣時，大家誤以為她向別人發脾氣。欣宜又提到不滿自己身長腳短，還透露曾被彭秀慧問她：「Joyce（欣宜）究竟你的腰部在哪裡？不是，究竟你的腿長到哪裡？」

第三個缺點，欣宜直言會經常質疑自己，會有莫明的恐懼，她說：「或許有很多人認為，欣宜不是覺得自己很美嗎？不知道為何大家會有這種感覺，但我即使站在台上唱歌時，我也會覺得自己唱歌不及他人、又或者不及他人吸引，所以我覺得要有自信的第一步，就是要騙自己去喜歡自己。」欣宜坦言了解到自己介意沒有人保護她，亦很介意自己一個人住：「當覺得每件事都要靠自己撐起來，要自己保護自己，就會很容易覺得孤單，可是我知道我不是，我覺得上天對我很公平，在我人生中取走我某些東西，可是祂也會給我另外很多東西。」