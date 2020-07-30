亞姐2020｜副總裁林文龍因開劇冇份參與　最大困難竟與金錢無關

「亞洲小姐競選2020」早前開始接受報名 ，截止日期為8月14日，亞視除了以豐富獎金吸引參賽之外，亦找來電影公司作為協辦單位，並透露入圍佳麗有機會參演電影。不過，「亞洲小姐」作為亞視一年一度的大騷，據聞身為亞視副總裁的林文龍竟然無緣參與，不止評審名單無名，就連節目製作亦未有涉足。

林文龍是早前播畢的TVB劇集《那些我愛過的人》主角之一。（劇照）

上年林文龍亦有現身在「亞姐2019」的活動和節目：

其實林文龍之所以未有涉足「亞洲小姐」的節目製作，有消息指是因為公司希望他能夠專注籌備拍劇事宜，可惜至今仍未有確實的方案。亞視對上一次真正的自家製作已經是10年前的《香港 GoGoGo》。亞視曾於2016年「熄機」，那段時間一度因拖糧而頻頻被傳財政困難，雖然亞視於2018年以網絡電視平台「復活」之後仍未有大動作，但見今屆亞洲小姐」大手筆獎金，而且近年香港與內地合拍成潮流，相信現時亞視未有金錢問題。但開劇的最大障礙，其實與演員荒有關。林文龍之前公開接受訪問時已提過開劇無人演的問 題，更曾建議過向TVB借人。其實近十餘年已經有不少亞視藝員因為「冇劇拍」而轉投TVB，包括張家輝、萬綺雯、陳煒以及陳展鵬等，而近年離開TVB的藝員亦有部分轉投ViuTV或北上發展，所以林文龍要開劇，最先解決的仍然是演員問題。

回顧9部經典亞視劇集：