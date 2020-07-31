Cammi自稱初戀後冇再跟港仔拍拖：告訴我香港男生是怎樣！

財來自有方嘅Cammi拎住個Hermès Kelly Mini去The Tiffany Blue Box Cafe 下午茶，富太式生活。

由「𡃁模」變為網紅嘅謝芷蕙（Cammi），P圖技術出神入化。雖然近排因疫情關係而要留港，但staycation、船P、shopping都令Cammi生活多姿多彩。

16時曾與陳冠希交往，分手後Cammi十分傷心，仲喊晒咁話自己嘅第一次比咗對方。（網上圖片）

不時都鼓勵網民喺IG留言發問嘅佢，日前又舉行問答大會，有網民問佢「男朋友對你做過最驚喜嘅事情？」佢就話：「其實挺多的。曾經例如我說過喜歡家裏有一個大大的聖誕樹，第二天家裏就出現一棵大大的聖誕樹下面還鋪滿禮物。例如我說喜歡粉紅色，一周收到三個不同款式的粉色包包…」有網民問會揀「大自己20歲定細自己5歲嘅男生」，Cammi表示思想成熟嘅男生比較懂得照顧人，所以會選擇前者。

問到「你覺得內地男生和香港男生交往最大分別是什麼？」，Cammi表示只有10幾歲時交往嘅初戀男友係香港人，並謂：「男性朋友仔是國內比較多，我也不知道為什麼，有人可以告訴我香港男生是怎樣的嗎」Cammi所指嘅初戀香港男友，唔知係未講緊佢16歲遇上嘅陳冠希呢?當年仲讀緊要嘅Cammi，同陳冠希熱戀時拍下唔少情慾照，後來因手機遺失而導照片外洩，令陳冠希大為震怒兼單方面發表分手聲明。

Cammi連自己最近便秘都同網民分享

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