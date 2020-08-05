專訪︱江美儀曾因網民負評壓力爆燈　學懂看輕一切：解釋都冇用

江美儀在網民心中的形象大多都是負面，或者你會覺得她惡、串，甚至擺明星款。在未跟她接觸前，的確會被她豪邁的聲線，以及獨立又強勢的氣場嚇怕。不過跟美儀詳談後，會發現她是一位對工作認真、對自己有要求，同時又是一位有話直說的義氣仔女。對於網民種種的誤解，江美儀直言：「解釋做咩啫？都冇用。」

江美儀在網民心中的形象大多都是負面，或者你會覺得她惡、串，甚至擺明星款。（葉志明攝）

網民負評留陰影 江美儀驚「一個累全家」

2012年，在《名媛望族》穿上黑絲大跳性感舞誘惑劉松仁，卻被網民直指太「重口味」，通訊局更接獲５宗投訴指內容不雅。2013年，在《衝上雲宵ll》與馬國明的連場激烈牀戲又被觀眾斥責。江美儀只是演繹劇本中的角色，奈何卻成為眾矢之的，這些經歷都令她留下陰影。今次在《殺手》飾演造型破格大膽的妓女「Lulu」，江美儀坦言壓力大到不得了，擔心觀眾難以接受：「我年紀都唔輕，初初都會擔心佢哋會覺得幾廿歲人都唔化，着到咁你唔嘔我都嘔。但係小丑女又冇話我核突，反而覺得型、好睇，我頓時輕鬆咗，我又驚我累咗套劇，真係好大壓力。」

對於網民的種種誤解、負評，江美儀選擇將一切看輕，不作解釋並豁達面對。既然不能討好全部人，又何必難為自己：「佢哋好著重我臉上嘅皺紋，我成日諗如果我咁嘅年紀完全冇眼紋，你哋又話我整容，我有眼紋你又話我老，咁其實想點呢？初初會唔開心，但諗諗下，一個咁唔正常嘅人去評論一件咁正常嘅事，我做咩要上心？」

對於網民的種種誤解、負評，江美儀選擇將一切看輕。（葉志明攝）

事業漸上高峰突減少演出 江美儀：係我嘅選擇

江美儀憑《名媛望族》、《衝上雲宵ll》再到《親親我好媽》做女主角，事業逐漸上高峰時，卻突然減少幕前演出，她稱是自己的選擇：「我冇覺得我（事業）跌落嚟，呢個係我嘅選擇。唞夠而家拍個個都話我靚咗，話我好精神，呢個就係我換返嚟。」

有人會問「想唔想再做一次女主角」，美儀說所謂的「女主角」只是虛名，吸引到觀眾眼球先算成功。對自己要求極高的她，會將每一套劇都當作是女主角來演：「如果成日覺得係配角，就用配角去做，你永遠都唔會成功。無論你叫我做咩，我都會120分幫你去做好個角色，呢個就係江美儀。我唔介意你話我係唔係女主角，如果我吸到你眼球，你記得、鍾意個角色咪得囉。」

有人會問「想唔想再做一次女主角」，美儀說所謂的「女主角」只是虛名，吸引到觀眾眼球先算成功。（葉志明攝）

為演活「鳳姐」做足功課尋求突破

江美儀在《殺手》中飾演有情有義的妓女「Lulu」，為了演活角色，她特意訪問了數位性工作者，了解她們的工作、客人的需要，以至背後的故事。美儀透露劇中關於性工作者的對白、情節都是真人真事：「祥仔（黎耀祥）幫我執毛巾、迷姦強姦嗰場都係真人真事。佢哋啲客真係會幫手執毛巾，鋪返好晒。仲有一個情節拍唔到，有啲客會幫佢洗埋底褲。我話『你啲男人真係，老婆底褲都唔洗走去幫人洗』，真係會發生呢啲事。」

做足功課，撞破心理關口，美儀主動向監製要求造型上要更性感，最後以一個又一個破格、大膽的造型示人：「唔係話要咩話題性，而係睇點解要着到咁。小丑女即係玩埋SM（性虐待），危險性高啲，冇辦法到要咁搵錢。劇入面角色嘅經歷都係實實在在低下層經歷緊嘅生活。」

點撃睇更多專訪靚相：

+ 10 + 9 + 8

江美儀尊重自己的事業，為角色所下的苦功亦成功打動不少觀眾。為人爽直、樂觀的她鮮有提及演藝路上的辛酸史，仲直認事業方面順風順水。又或者是美儀不做作、有話直說的性格令人覺得她難以接近，亦因為太獨立，令過往的戀情未能開花結果，美儀都大方承認「愛情方面爭緊啲」。

場地提供：三姐海鮮飯店