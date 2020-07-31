【殺手．劇透】殺手獵人現身　吳業坤林景程率先死？

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《殺手》第二十五集劇透。

《殺手》上回講到，森森（高海寧飾）的清道夫團隊接了訂單，要清理女屍，但現場死者竟是男性，蘇菲亞（羅蘭飾）懷疑是殺手獵人所為。易蘭（龔嘉欣飾）為了報仇，與喬星（陳豪飾）進行對決。向茜收到告密信，猜測信件由喬星寄出。閻武（黎耀祥飾）叫紹秉（林景程飾）投資茶餐廳，紹秉明知被騙仍願意投資，閻武終於心軟教他絕技。玉鳳（吳業坤飾）為了確認自己的推測，繼續找證據。森森團隊再接訂單，卻遇上突襲。

擔心陳豪要應戰。（《殺手》截圖）

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《殺手》最新一集講到，閻武發現啟揚聘用祥法的律師姜紹強，警戒啟揚要小心他，還派紹秉調查及跟蹤紹強。玉鳳跟蹤國標，見他被黑衣人襲擊虐打。蘇菲亞因殺手獵人而召集一眾經理人開會，Dino提醒蘇菲亞應盡快選出接班人。蘇菲亞私下找查理洽談，提到心中已有人選。紹秉為得更多線報到酒吧一趟，還發現了驚人秘密，卻因此身陷險境。

開始覺得有人針對殺手。（《殺手》截圖）

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