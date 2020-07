【早霸王】女聽眾勇敢表白泰國同性友人　森美：I'm exciting too

女聽眾表白泰國同性友人,連森美都緊張埋一份。(影片截圖)

不時有聽眾打去《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」表白,當中唔少都係因為交友apps而認識另一半,女聽眾Pmhee要表白嘅對象亦都係透過交友apps認識,不過情況同過往有少少唔同,因為對方除咗係同性之外,仲身在泰國。「同我ex一齊七年,去年鬧分手時喺交友apps認到而家呢一位,佢一直都好支持我,但其實嗰時我覺得佢係呃錢,因為自己曾經都喺apps遇過。」

其實《早霸王》都曾經動用到英語表白,但笑料百出。

Pmhee表示當初純粹想搵人傾訴下,至於點解會認識到表白對象呢,係因為對方當時準備來港旅行。「佢同時都有partner,但一直都好多問題,而自己嗰時仲未放得低ex。分手後我有驚恐症,所以有時佢接到香港電話會好驚,但每次出事佢都會即時買機票飛來香港照顧我,所以應該唔係呃我。」

女聽眾曾擔心受騙,但森美就話:「同你相處耐,最後唔愛你嘅,都會覺得呃你架啦。」

雖然曖昧咗好一段時間,但一直都未有確定關係,Pmhee表示對方曾因而感到不快。「佢話我從來無問可唔可以做另一半,佢自己都有問過我,但我無答,因為直到呢刻,我心仲有ex、放唔低,但我認為可以 轉換形式。」

女聽眾表示唔多人知道自己性取向,所以今次公開表白都好大膽。

電話接通泰國的她,森美似乎仲興奮過表白對象,仲咁話「I'm exciting too」非常好笑,由於Pmhee曾經向過表白對象提及《早霸王》,所以泰國的她亦好快知咩事。雙方電話接通後,聽到Pmhee嘅一聲hello,對方已即時淚崩。對於半年未能見面、不時令對方受傷,控制唔到自己,Pmhee都有一一道歉,並希望得到諒解,最後一句 「I want be your superman,can you hold me(my) hand?」絕對係簡單又直接,泰國的她又點會抗拒呢!