溫碧霞54歲生日開船P慶祝　好友無口罩聚會有違限聚令？

7月30日係美魔女溫碧霞54歲生日。（微博：@溫碧霞Irenewan）

7月30日係美魔女溫碧霞54歲生日，雖然全日天氣不穩，但佢都同老公何祖光、囝囝Xavier以及幾位好友坐遊艇出海開船P慶生，Irene上載多張生日會相片點名多謝老公：「謝謝Kenny給我這個美好的生日，你是我的完美情人。」

溫碧霞同老公何祖光同囝囝一齊出海慶祝生日。（微博：@溫碧霞Irenewan）

Irene透露老公送上開蓬吉普車作生日禮物，正日又籌辦船P令壽星女相當感動。身穿火紅Deep V泳衣嘅Irene，外貌身材數十年如一日，雖然早前佢同新冠肺炎確診歌手施匡翹同日錄《勁歌金曲》，政府亦正實施限聚令，佢哋都約埋好友們出海。Irene留言話：「Beautiful birthday :)謝謝Kenny給我這個美好的生日，你是我的完美情人：）love you always !ps 謝謝同學們给我美好的回憶和生日禮物：）友誼萬歲。」

溫碧霞嘅好友都一齊上船為佢慶祝54歲生日。（微博：@溫碧霞Irenewan）

因應近日本港爆發新一波疫情，香港政府公布最新限聚令安排，群組聚集人數上限由 4 人收緊至 2 人。7 月 27 日行會通過立法，戴口罩措施會從公共交通工具擴大至所有室內外公共場合，但凡出入商場、店舖、超市、樓宇大堂等公共場所，便必須配戴口罩。此外，若身處巴士總站及公共交通交匯處，也須強制戴口罩。如非未滿 2 歲的兒童或有合理辯解，例如飲食、服藥、因身體或精神上有疾病而未能戴口罩，違者一律有可能被罰款 $2,000 至 $5,000 港元。

有關措施將於星期三凌晨（7 月 29 日）起生效，為期一周，直至 8 月 4 日。

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