新冠肺炎疫情肆虐,再加上三號風球仍然懸掛,市民只好留在家中,無綫(TVB)小花鍾晴(Karlie)就重溫舊相望梅止渴。今日(1/8),Karlie在IG上載了海灘相,在藍天白雲的襯托下更顯愜意。她穿上白色連身泳衣,大曬美臀和玉背,並感性留言:「Sometimes you’ll never know the value of a moment, until it becomes a memory.(有時你並不知道當下的可貴,直到它變成回憶)」,這句話道出不少人的心聲。網民Like爆,瘋狂畀心心大讚Karlie靚呀!