藍奕邦疑開live鬧爆謝安琪係「雙面假人」　網民開Post鬧埋一份

歌手藍奕邦今日凌晨時份突然被網民在連登討論區上出POST，指他鬧爆謝安琪 (Kay) ，開該個post的網民以「藍奕邦直播XX謝安琪雙面假人」做標題，表示：「藍奕邦好X嬲，話謝安琪雙面人，14年自己call記者影自己落金鐘派物資，捧自己做民主女神。」該網民續指藍奕邦鬧爆Kay於過去一年冇出過聲，更話埋Kay的老公張繼聰，直指他們兩公婆都不是什麼好人，冇簽周博賢，簽了Juno後就現形。不少網民都留言鬧埋一份。

有網民指藍奕邦開LIVE鬧爆謝安琪。(藍奕邦IG)

Kay於2014年的舊作《雞蛋與羔羊》入面有句歌詞「A餐雞蛋撞石牆 B餐俯首做白羊」，而令不少人聯想到當時香港的社會狀況，同年9月，Kay就親身到金鐘示威現場為學生送上毛巾等物資打氣，她自言是以家長及市民的身份到場了解一下學生的情況，事後她獲網民封為「民主女神」。然而她的丈夫張繼聰胞弟卻是警察，而Kay在過往一年亦未有再為示威活動表態，惹來不少網民的不滿。

Kay被鬧是雙面假人。(謝安琪ig)

不過翻看藍奕邦的IG，他昨晚是與好友鄧小巧一起開live，對談卻是圍繞小巧新專輯，並沒有提及與謝安琪有關的事。藍奕邦就此事回覆傳媒，表示自己沒有save到那條IG live的片，他開live時也沒有講過任何名字，冇開名鬧邊個，叫大家不用假設太多，他亦只是忍不住想發洩一下。而Kay對於自己疑被藍奕邦開live鬧爆是雙面假人，就表示沒有回應。

Kay與老公張繼聰。(ig圖片)

點擊下圖逐格睇Kay最新自拍MV片段 (youtube影片截圖) ：

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