【這就是街舞】黃渤加盟全民街舞任主理人　原來曾是舞林高手？

內地舞蹈競技類綜藝節目《這！就是街舞》第三季由鍾漢良（Wallace）、王嘉爾（Jackson）、張藝興（Lay）、王一博擔任隊長，雖然節目才剛剛播出兩集，但已引起不少話題，每一集都為觀眾帶來驚喜。

上一集四位隊長Cypher令氣氛high爆，也讓觀眾看到了「Peace&Love」的街舞精神。（微博@這就是街舞）

今日（1日），節目官宣黃渤作為全民街舞主理人加入，以「能唱能演能跳，街舞老炮兒來襲」介紹他，將同張藝興有合作舞台。

然而，黃渤看似同跳舞並無關係，但實際他深藏不露，更被網友稱為「青島舞王」。

黃渤跨界加盟《這！就是街舞》。（微博@黃渤）

早在上世紀90年代，黃渤就開始跟國外錄影帶學習現代舞，到了15、16歲，他就在青島的酒吧唱歌跳舞賺錢。自學成才後，黃渤還曾在舞蹈學校教跳舞，師資7年，前前後後的學生差不多有2000人，有指當時青島能叫得出名的舞者，幾乎都是他的學生。

年輕時的黃渤頗有味道。（視頻截圖）

因此，可以說黃渤的舞技應該同他的演技一樣精湛。在他同張藝興於練習室練舞的短片來看，雖然力量同控制力不如對方，但Isolation不錯，且有節奏感同舞感，很Groovy。

網友見到片段後，都非常期待黃渤的舞蹈，紛紛留言道：「渤哥除了不會生孩子啥都會」、「我想看battle」、「激動人心的時刻到了」等。