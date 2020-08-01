【兒童醫院】鍾嘉欣最新造型曝光　一剪多年長髮轉短髮獲網民激讚

靚媽鍾嘉欣於6月底時在IG宣布由加拿大返港，原本與脊醫丈夫Jeremy Leung以及一對寶貝仔女在當地定居，轉做了全職媽媽的她，這次返來是為了拍攝無綫新劇《兒童醫院》，闊別銀幕多年的她更擔演女一角色。她上月就被影到返TVB為該劇試造型，而她亦有於IG分享在自我隔離期間有熟讀劇本。

靚媽鍾嘉欣於6月時在IG宣佈由加拿大返港。(鍾嘉欣ig)

嘉欣今次返來亦有抽空與一班圈中好友見面聚舊，呢日李施嬅就於社交網上post了她早前與嘉欣聚會時拍下的短片同大家開心share，當日在場的還有她的好姊妹胡杏兒， 以及另一位靚媽陳敏之。片中可見，她們加了特效拍攝，令她們個個變得頭大身細，出來的效果相當搞笑。而最搶Fo的絕對是嘉欣一頭短髮的新look，留了多年長髮的她，原來最近把頭髮剪短了，估計這個亦是她在新劇中的造型。其實她日前亦有於IG出post表示自己去髮型屋剪頭髮，之後又有post剪了短髮的靚樣給大家睇，問網民她長髮還是短髮好看，不少粉絲和網呢都大讚她的短髮造型清爽好睇兼且好有新鮮感。

佢日前去了髮型屋轉新髮型。(鍾嘉欣ig)

點擊下圖逐格睇嘉欣個最新短髮look以及她的其他靚相：