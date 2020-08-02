【使徒行者2】周柏豪加盟TVB拍劇即有好成績　卻失去了樂迷的心？

繼《九五至尊》後，無綫（TVB）深夜時段重播2017年劇集《使徒行者2》，為傳聞將於11月、以台慶劇姿態啟播的《使徒行者3》開路。劇中飾演臥底「樂少」的周柏豪更是加盟TVB後的第一部劇，憑角色成功「入屋」的他透露在街上經常被稱呼為「樂少」，連婆婆輩的粉絲都要求合照。事業走上高峰卻好像失去了歌手的身份，比起劇集歌，樂迷最想要的可能是他入行初期題材更多元化的歌曲。

柏豪憑「樂少」一角成功「入屋」。（劇照）

2017年加入TVB後，周柏豪的事業走上高峰，拍劇都是擔當重要角色。短短兩年間，已在劇集《多功能老婆》坐正做男一，更在《萬千星輝頒獎典禮2019》奪下「最受歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視歌曲」兩個獎項成大贏家。對某些演員來說，這些獎項可能是努力十年亦未能達到的目標。

在TVB的曝光率急升，連帶在內地的粉絲數量亦倍增。柏豪有機會參演內地網絡電影《闘戰勝佛2》飾演孫悟空，與張馨予合作，更舉行了國內巡迴演唱會，兩年內開足11場，多了機會北上搵真銀，相信收入又會倍增。

加入TVB後，周柏豪的事業走上高峰，更在頒獎典禮奪下兩個獎項成大贏家。（IG/ @punkhippie）

之不過有得必有失，2007年簽約華納唱片、以歌手出道的周柏豪曾經有一首又一首唱到街知巷聞的歌曲，初出道的派台歌《六天》，再到《傻小子》、《我不要被你記住》、《Smiley Face》、《傳聞》，《百年不合》等等，都是被譽為「最強兵歌」，更是樂迷必點K歌，這些歌曲伴隨着不少人成長，更陪伴他們捱過多少個寂寞的晚上。13年後的今日，你仍然會記得「從來沒我份／犧牲當做例行／我慣了傷心」。

13年後的今日，你仍然會記得「從來沒我份 犧牲當做例行 我慣了傷心」。（影片截圖）

除了一系列的慘情歌，柏豪亦有很多勵志作品，《同天空》鼓勵大家「只要堅守便有夢」、《最好不過》話你知家的美好，「磨練過勞累過回家最好不過」、《自由意志》勉勵大家放手追夢，「捱些孤單為了自由」、《相安無事》告訴你平淡是福，「我最想貪多一點是無聊日子／最好可以沒傷心的新奇事在透支」。比起劇集歌，這些對歌迷來說或許比較重要。

不同的人生階段，所追求的定必不同，現時的柏豪得到的可能是更多的工作機會、更高的收入，但卻失去歌手最珍貴的價值，透過歌曲將訊息、故事和能量傳遞給樂迷。相信樂迷最期待的，是柏豪再為大家帶來經典的廣東歌。

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