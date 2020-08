「凍齡港姐」吳婉芳的23歲二仔胡智同(Lynus)絕對是新一代城中筍盤,家境富裕,牛津畢業,有樣有身材,所以Instagram都有好多粉絲追蹤。昨天(1/8),他為答謝支持粉絲數突破1萬,大玩有問必答。

不少網友就問他如何操出一身好肌肉,其中一位更指自己好瘦,想知要用幾多時間先可以練出成績,Lynus便貼了一張童年照回答對方,指自己小時候又瘦又矮,到高中最後一年才開始做運動,當初沒有設定任何目標:「It take time! Just be consistent.(係要啲時間,需要嘅係持之以恆)」。

