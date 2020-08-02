台灣女星曾流產10次　為保胎兒竟試過零麻醉縫子宮：把他塞回去

母愛偉大，為了兒女的平安可以付出一切。台灣女藝人李宇柔在節目《單身行不行》分享自己的故事，更是令人非常感動和心痛。49歲的李宇柔曾流產10次，現時跟丈夫育有一子一女，不過她的求子之路卻是非常難行。

李宇柔講到自己一字一淚的故事，令人心痛。（《單身行不行》YouTube影片截圖）

李宇柔表示她對懷孕與否一直看得很開，不過他的丈夫的家人非常傳統，希望他們有孩子。她講到她第一次懷孕嬰兒能夠過到3個月時，她開始對寶寶有愛，有了當媽媽的心情，也真的很開心，老爺奶奶對她的態度也變得好了，那時她感到很幸福。

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有一天，李宇柔大概懷孕6個月的時候，她陪藝人朋友錄影，突然覺得好像有月經要來的感覺，那時她立刻去看醫生，醫生只看了一眼就說︰「叫救護車」，一問之下，醫生說︰「你小孩的頭已經看到了」，要她把孩子拿掉，因為她的子宮口已經張開，他已經滑出來了。到醫院後，醫生也是一樣的說法，李宇柔卻說︰你把他塞回去，我一定可以生他」。到第二天，只有一個醫生敢接，醫生說要縫她的子宮口，但不可以打麻醉，因為小孩已經夠大，他怕把麻醉打下去，不知道會出什麼事。

李宇柔現在一家四口，不過大兒子是有罕見病AADC（胺基酸類脫羧基酵素缺乏症），全身都軟弱無力，病發時會眼睛上吊長達12小時、身體癱軟抽搐，醫生告知一般只能活到2、3歲。但在他們的悉心照顧下，兒子現已10歲。（李宇柔Facebook圖片）

進手術室後，李宇柔痛到指甲全斷了，「他就真的這樣活活地縫我的子宮，我這樣抓着，然後我一直抖」，然後子宮繩還斷開了，要找再粗一點的，聽上去真的覺得太痛了。李宇柔說︰「我真的不知道那個是怎麼過來，我也不覺得苦，我就覺得，我一定能夠生你，你是我的寶貝，我一定要生到你」。手術完了後，她的老公一見到她就跪在地上大哭，她更安慰他說︰「沒事，弟弟回來了」。不過當天晚上，她的羊水就穿了，但他們堅持，醫生因怕她被感染，只能「跟時間賽跑」。到後來，李宇柔只剩下一層薄薄羊水，每天打安胎針，躺在床兩個月，連吃飯都必須躺著，頭痛到眼睛凸出來。

李宇柔曾多次上節目分享的自己的故事。（影片截圖）

但難過的是，李宇柔兩母子還是被感染，只好盡快剖腹將胎兒生出來。但孩子一出生就是紫色，被送到深切治療部，全身插滿喉管。兒子出生的第4天，醫生就告訴她︰「這個孩子生存下來絕對瞎眼腦麻，極度重殘。」而她丈夫忍不住也下跪說︰「老婆我們很愛他，但我們沒有權利決定一個孩子要怎麼過人生，腦麻重殘眼睛看不到，你覺得這孩子想來嗎？求求你放他走好不好？」最後，她還跟兒子說︰「媽媽很愛你，媽媽很努力，如果你不願意走，我還是會照顧你。」但她只好忍痛地告別兒子︰「記得媽媽的聲音，你一定要回來找我。」聽得主持和嘉賓都很心痛。

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