【八一建軍節】陳小春梁競徽出Post慶祝　馬蹄露微博反擊異見網民

昨日（1/8）是中國建軍節，不少香港藝人在微博照圖慶祝，近年積極在內地發的梁競徽（前名：梁烈唯）、前惠州政協陳小春，以及張柏芝均在微博上出Post祝解放軍生日快樂。而馬蹄露昨日亦出Post反擊網民和表示支持香港警察。

梁競徽出Post慶祝。（微博/@梁烈唯is梁競徽）

陳小春近年喺內地發展得好好。(陳小春微博圖片)

每逢有國家慶典，一眾藝人都會在微博開Post與網友熱烈慶祝，「八一建軍節」亦不例外。梁競徽昨日就在微博上午近10時，用華為手機在微博出Post，並標籤「八一建軍節」，又寫上「感謝所有保家衛國的戰士」，並上載一張印有黃星和八一紅旗的圖片。而前惠州政協陳小春亦用iPhone Pro在下午約6時半上載一張印有一枚「八一」星的圖片，並標籤「生日快樂」、「雄起」。張柏芝則轉發央視新聞建軍節的慶祝Post，又寫上「謝謝你們，致敬最可愛的人」。

三人都獲多位網友讚好，其中又以陳小春的帖文獲得最多網友讚好。另有網友留言稱讚競徽「香港至型就係你」；有網友稱呼其舊名「唯唯棒棒棒」。

馬蹄露在微博反擊異見網民。（馬蹄露微博照片）

馬蹄露轉戰微博反擊早前被Facebook網友圍剿的事件。（馬蹄露微博圖片）

馬蹄露早前在Facebook發表「香港人突然矜貴」的偉倫，又訓斥林鄭沒有協助警察，被不少異見網友留言批評。而馬蹄露亦終於反擊，不過她卻將罵戰擂台由Facebook轉移至微博，寫道：「我不會被冇良知嘅黃屍暴徒滅聲！黃屍只會選擇性投放既同理心，你們心知肚明，毫無修養丶只懂粗言穢語的辱罵，正是理虧嘅心態！」，又標籤「支持香港警隊」。

溫兆倫去年作曲作詞慶祝建軍節。（溫兆倫微博圖片）

其他前往大陸發展的香港藝人呂頌賢、賈曉晨、關寶慧及莫鎮賢等等今年均有出Post慶節。還記得溫兆倫去年為解放軍親自作曲、作詞一曲《愛在戰火紛飛時》，當時更一度成為網民的討論焦點，惟他今年卻沒有出任何慶節Post；而去年寫上「致敬最可愛的人」的Angelababy今年亦未見在微博有慶祝動作。

點擊下圖了解馬蹄露「香港人突然矜貴」論述在Facebook被圍剿的始末：