張柏芝IG爆「新歡」一日內破6千Likes　粉絲留言：女神好幸福！

40歲張柏芝今日（2/8）突然在Instagram和微博上載了一張手拖手相，除了印有紋身的張柏芝的手之外，另一隻手的手指骨粗大，看來是男人手。究竟這個男人是誰？難道是新歡？

張柏芝與兒子手拖手好幸福。（張柏芝IG圖片）

原來今日是張柏芝長子謝振軒（Lucas）的13歲生日，相片上就是Lucas與媽媽手拖手的相，張柏芝亦配文寫上「生日快樂」。貴為三子之母的張柏芝一向愛錫兒子，既然今日是Lucas的生日，張柏芝當然趁機在社交媒體上上載與兒子的合照，大曬母子情深。

張柏芝與「新歡」兒子Lucas慶祝生日，好溫馨。（張柏芝微博圖片）

只見相片上的張柏芝依偎著兒子Lucas，狀甚幸福，笑得甜蜜；而仍一臉稚氣的Lucas閉上雙眼，看得出十分享受。相片在Instagram上獲逾6000個讚好，微博上的網友紛紛祝賀Lucas生日快樂，又大讚他「好型」、「母子情深好幸福」、「女神（張柏芝）好幸福」。

張柏芝早前在Instagram限時動態上大曬兒子腹肌照片。（張柏芝IG圖片）

張柏芝一向不吝嗇曬出兒子的型相。早前她又在Instagram的限時動態上載Lucas的八塊腹肌的型男相，十分搶鏡，看來Lucas長成型男的模樣指日可待。

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