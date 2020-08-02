【使徒行者2】黃翠如完美演繹最差臥底　原來有一位連警察考唔到

2017年劇集《使徒行者2》於7月30日晚深夜時段重播，為傳聞將於11月、以台慶劇姿態啟播的《使徒行者3》「開路」，好讓觀眾能夠重溫過去兩輯的劇情，再迎後續全新的故事。至於先播《2》再播《1》的原因，早前已有報道解釋是由於《2》是前傳，為了讓觀眾能順時間線去欣賞而作此安排。

其實《2》中黃翠如飾演的「臥底」警員鄭淑梅幾乎是全部最多笑位和蝦碌位的角色，因為她是一個完全不合格的臥底。劇中的她為了尋找臥底同伴，更刻意飛往人生路不熟泰國，目標地點找不到，又被當地人欺騙，甚至不知道自已面對面的正是黑幫大佬覃歡喜（許紹雄飾），體能又差，判斷力又弱，所以被觀眾喻為是最差臥底絕對當之無愧！

連的士司機識嘅嘢都多過黃翠如：

+ 30 + 29 + 28

其實對比起鄭淑梅，TVB曾經出現過一個比她更差的「臥底」，而事實上，這位臥底連做警察的資格也未有，他就是《點解阿Sir係阿Sir》中的羅耀華（陳豪飾）。羅耀華在劇中是一名做得不是太好的教師，但事實上他是因為考不上警察的「阿Sir」，才去做教師阿Sir。不過他卻因為做過教師而被總區情報科警司潘國誠（蔣志光飾）看中，並吩咐他去潛入學校去擔任一名臥底阿Sir。而劇中的羅耀華到底有幾差，就重溫一下蔣志光如何評價。

睇睇陳豪有幾差：

+ 20 + 19 + 18

睇埋其餘8位臥底：

+ 4 + 3 + 2

同場加映：

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