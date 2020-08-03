余香凝拍片親教2招解決便秘煩惱：廿幾年未試過日日可以大便

雖然便秘是很多人避而不談的問題，或者是因為太過私人或噁心，但這生理上的問題卻是不少人每天都要面對到的。正如余香凝在最近分享的一段自拍影片中，她就直認自己在過去廿幾年都受着便秘困擾，從而影響到自己的心情，亦間接影響到皮膚質素。然而，她曾經該過吃很多蔬菜水果、多喝水、麒麟果，甚至是一些刺激腸道的酵素，但效果依然不太理想，亦怕會依賴了藥物而加劇了便秘的程度！不過，她今次拍片就是要向網友介紹自己最近得到的新「秘方」！

余香凝話：「廿幾年未試過日日可以去到廁所，真係覺得好開心！」（截圖）

而余香凝所分享的秘方很簡單，就是將一堆水果窄汁，取代每天的早餐，而且要空肚飲用，不過有時她亦不能將這個份量的水果汁全部喝清，會將這些果汁留到午餐繼續享用：「真係好神奇，而點解要空肚去飲係因為空肚係最吸收嘅時候，就吸收晒你攪拌過嘅水果纖維同埋維他命，咁就可以幫助到腸道蠕動！」

想學埋第二個秘方？即Click下圖，圖文並茂咁解釋：

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由靚女教解決便秘，特別有說服力：

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