趙薇與英國BBC合作開劇　楊冪郝蕾參演：為女性同胞一起發聲

趙薇近年升格導演及製作人。（IG@vicki_zhaowei）

新冠肺炎疫情影響下，今年娛樂圈大型活動幾近停擺，呢日上海舉行2020騰訊視頻年度發佈會，宣傳來年新劇，當中最特別嘅首推趙薇與英國BBC電視台合作，為女性發聲嘅《聽見她說》。

趙薇於微博宣傳與英國BBC合作嘅《聽見她說》。（微博：＠趙薇）

近日多位女星貼出黑白相為女權發聲，趙薇無貼相，但佢選擇做實事，聯繫內地一線演員，搵嚟著名作家葛亮、張小嫻擔任編劇，同英國BBC電視台合作拍攝八集劇集《聽見她說》。趙薇無現身上海發佈會，但佢拍咗短片介紹呢個項目，仲話希望能藉此劇「讓社會、更多的人去關注、關心女性，我們一起共同地面對女性問題、解決女性問題。」

趙薇呢次搵嚟內地頂級導演及演員參與。（影片截圖）

「世界不歡迎倒退，性別觀也需要提前，我是趙薇，我發起的國內首部女性獨自劇《聽見她說》即將啟動，將攜手眾多同行為女性同胞一起發聲，講述有力量的女性故事。《聽見她說》是差不多兩年前，就是我看到BBC有一個為女性權益發聲的一個八集獨自劇，我覺得這個在中國也是非常需要的一個選項，對我來說因為中國的女性眾多，並且她們都肩負起非常重大的責任，然後她們需要更多的鼓勵，也需要正視自己的各種問題，面對各種不同的挑戰。」參與女星個個大有來頭，當中有楊冪、郝蕾及楊紫等。