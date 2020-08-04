【使徒行者2】重溫袁偉豪「出股惑」情節　盤點劇中7大肌男！

2017年劇集《使徒行者2》於7月30日晚深夜時段重播，為傳聞將於11月、以台慶劇姿態啟播的《使徒行者3》「開路」，好讓觀眾能夠重溫過去兩輯的劇情，再迎後續全新的故事。至於先播《2》再播《1》的原因，早前已有報道解釋是由於《2》是前傳，為了讓觀眾能順時間線去欣賞而作此安排。

《使徒行者2》中，除了劇情夠曲折離奇之外，當中袁偉豪在劇中瘋狂曬肌亦成為觀眾焦點之一，而即將播放的第10集就可以重溫袁偉豪飾演的徐天堂在桑拿房脫去上衣打拳的曬肌畫面！不過其實袁偉豪在騷肌之前，已經曾在第9集中意外出「股惑」，劇中由黃翠如飾演的鄭淑梅更有幸現場直擊，睇到眼定定！

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其實《使徒行者2》中，除了袁偉豪之外還有6位爆肌男，即使未有機會在劇中展示操肌成果！例如身兼拳擊教練的陳志健、參選《超級巨聲2》時已有「大隻佬」之稱的陳國峰、還有速龍楊潮凱等等，全部都不比袁偉豪遜色，而前輩級別的黃德斌和猜Fing哥林偉也一向以Fit爆身型見稱！看來女粉絲們又有排抹鼻血了！

一齊睇睇劇中「肌男」：

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同場加映：

【使徒行者2】黃翠如完美演繹最差臥底 原來有一位連警察考唔到

連的士司機識嘅嘢都多過黃翠如：

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但原來《點解阿Sir係阿Sir》嘅臥底陳豪仲差：