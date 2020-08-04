【殺手．劇透】何遠東派殺手狙擊殺手集團　經理人又死一個？

《殺手》第二十七集劇透。

《殺手》上回講到，閻武（黎耀祥飾）改變飲食習慣，更在天台操練，因已連死兩位兄弟紹秉（林景程飾）和國標（戴耀明飾），想去報仇，引起淑嫻（江美儀飾）懷疑。易蘭（龔嘉欣飾）執行任務後，無清道夫前來清理，懷疑森森（高海寧飾）等已死亡。Dino（何遠東飾）指Overbeck要改革，以後接訂單要由中央統籌。素之（麥明詩飾）向閻武道歉，指將與啟揚（謝東閔飾）簽紙結婚。Dino捉走嘉欣（孫慧雪飾），要脅查理（鄭子誠飾）交出蘇菲亞的陀錶。喬星（陳豪飾）根據線索，前往營救嘉欣。

何遠東發現咗呢個秘密。（《殺手》截圖）

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《殺手》最新一集講到，查理因激怒Dino，被槍手狙擊。Dino得知查理欲收購廢車場，設下埋伏要毀滅證據。閻武意外發現紹秉留下的字條。美芳（韓馬利飾）打算送朗希去英國讀書，向茜不願骨肉分離，喬星找向茜傾談。閻武與淑嫻積極找舖位籌辦茶餐廳，素之提出可赴新加坡開店。記者追訪啟揚時不慎弄傷素之。

就係佢狙擊查理。（《殺手》截圖）

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