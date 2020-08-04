HotCha張惠雅騷纖腰教做運動 「痴漢」亂入 ：Baby , I want you

女子組合HotCha成員張惠雅（Regen)經常在ig自拍做家居運動，近日她上載了一段改善寒背問題的運動教學片。她在片中穿著性感小背心並在床上示範動作，更著各位有寒背問題的網友要每天跟著做。今日她又貼出一張穿著紅色吊帶小背心的照片，向網民展示她成功改善寒背問題的成果，大騷纖腰幼腿，令一眾女孩子都相當羨慕。不過似乎有fans錯重點，留言大喊「Baby, I want you.」，更有人留言指「太少布啦睇唔清楚」，似乎大家都錯晒重點喎。

在較早前上傳的運動教學片段中，Regen示範了約三套助她成功改善寒背問題，想知道她如何做到？即刻點擊睇片啦！

女子組合HotCha成員張惠雅（Regen)經常在ig自拍做家居運動，近日她上載了一段改善寒背問題的運動教學片。(ig@regenc)

女子組合HotCha成員張惠雅（Regen)經常在ig自拍做家居運動，近日她上載了一段改善寒背問題的運動教學片。(ig@regenc)

張惠雅（Regen)今日上載照片展示自己改善寒背問題成果。(ig@regenc)

女子組合HotCha成員張惠雅（Regen)經常在ig自拍做家居運動，近日她上載了一段改善寒背問題的運動教學片。(ig@regenc)

張惠雅（Regen)今日上載照片展示自己改善寒背問題成果。(ig@regenc)

張惠雅（Regen)今日上載照片展示自己改善寒背問題成果。(ig@regenc)