2020港姐│大熱廖慧儀否認野蠻　被指大隻又黑似賓妹：男友鍾意！

今年香港小姐16位入選佳麗周二（4/8）面見傳媒，大熱佳麗之一的廖慧儀和洪永城「拗手瓜」，竟然差點勝出，十分大力，被問及性格會否像力氣一樣那麼強勢，劉慧儀就指自己可能佔有慾強，但否認是野蠻女友。 之前廖慧儀被網友指膚色「太黑似賓妹」 和「太大隻」，她就解釋是因為男友「品味奇怪，鍾意大隻」 ；又指「賓妹都好靚，之後美白下睇下大家鍾唔鍾意」 。至於另一位大熱之選羅雪妍就大爆自己未試過Speed Dating，之後能與男主持們又食又傾，「都幾期待下！」

大熱之一廖慧儀一身長紅裙。

2020香港小姐16強誕生，其中大熱佳麗之一廖慧儀在直播中就表演和主持洪永城（Tony）「拗手瓜」，差點勝出，笑指自己落選可能會去選健美。

之後接受《香港01》訪問時，被問及性格會否像力氣一樣強勢？她直截否認：「不是野蠻女友，不過自己是比較有主見的人......與男友到餐廳會很快作出選擇，這樣較有效率。」

對於被網民指她「大隻」，她笑言跟做瑜伽有關：「平時自己做瑜伽需要臂力倒立，需要多點肌肉才做到」，又指「男友品味比較奇怪，鍾意大隻。」她又透露自己每日都會深蹲，難道像某些女生希望藉此找到自己的「最佳座位」？ 「我又沒有那麼迷信，對自己好就可以，不用靠人」。

至於被指膚色黝黑似賓妹，她就認為「賓妹都好靚的，五官深邃......遲點試試美白，看下大家會否喜歡啦。」

洪永城幫廖慧儀改名叫「空姐殺手」。

與現任男友在交友軟件中認識

在直播中，洪永城為她改名做「空姐殺手」，指她眼神迷人、說話時嗲聲嗲氣，非常誘惑，被網友指她有點姣，她就指：「因為在洪永城身邊忍不住笑，所以給人這種感覺，女仔好容易被人誤會，很不公平！」 廖慧儀坦言「自己拍過5次拖」，與現任男友則是在交友軟件中認識，非常開放。

郭柏妍看來好喜歡穿斜膊裙。

被指打扮MK 郭柏妍：會改善！

另一位大熱佳麗郭柏妍亮相時，再次穿上斜膊設計晚裝裙，大曬性感肩膊，她否認那是從淘寶購買，但承認試過有淘寶購物經驗。雖然打扮性感，但有網民指她打扮有「MK味」，她謙虛回應指之後會改善。

對於有報道指她為了備戰，每日都食大量番薯，她如實承認有此事，但消化系統正常，斤以不拍放屁。「自己現在51公斤，希望可以減到49公斤」，又坦言「有機會當然想拿冠軍」，有機會亦想認識余德丞和胡鴻鈞，與他們聊天。

羅雪妍就話幾期待之後與眾多男主持的Speed Dating。

另一佳麗羅雪妍在直播中與洪永城又食又傾，之後更有機會如Speed Dating一樣，跟其他男主持見面，她指自己未試過參加Speed Dating，坦言「都幾期待。」問道直播期間會不會擔心吃得太多放屁？她認為：「因為食的是西餐，沒有番薯和綠豆應該不會吧。」她又笑言，今次穿這條略嫌闊身的裙子，是為了做直播時不用收緊腹部，可以食多一點。

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