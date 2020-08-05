【慾罷不能】Harry被爆搭上Kylie Jenner好友　網民：渣男人辦！

Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）播完至今4個月仍成為世界各地網民的討論話題。在眾多參賽者當中，Francesca Farago和Harry Jowsey的戀情最受關注，早前Harry狠飛女方後，因被封為渣男喪失20萬粉絲，而決定控告Francesca令他名譽受損。繼Francesca懶理男方的所作所為，當街跟澳洲模特兒Casey Boonstra當街熱吻後，再有消息傳出Harry搭上了Kylie Jenner的好友Stassie Baby。

【慾罷不能】Francesca被飛後當街咀澳洲女模 網民狠批炒作新聞

據外國傳媒報道，Harry已經由澳洲搬到去洛杉磯，更多次被目擊跟名媛Kylie Jenner的好友「Stassie Baby」Anastasia Karanikolaou約會，日前Harry亦將兩人的合照上載至Instagram。有不少網民估計Harry跟Anastasia正在熱戀中，換句話Harry聲稱忍受不住跟居住在洛杉磯Francesca的遙距戀愛才分手的說法，絕對不成立，當中更有人直斥Harry是「渣男人辦」。

慾罷不能│渣男Harry因分手失廿萬粉絲 告Francesca令其名譽受損【慾罷不能】Francesca被Harry狠飛 拍片爆喊：我以為我們會結婚

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現年23歲的Stassie Baby跟Kylie Jenner份屬好友，不時出現在Kylie的Instagram照片。她成功取代Kylie前好友Jordyn Woods的位置，Kylie經常帶同Stassie一起出席家庭活動和湊女，亦因跟Kylie混熟令Stassie的IG粉絲人數暴增至900多萬。

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