【殺手．劇透】謝東閔展露魔性　李佳芯頭出血一定死？

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《殺手》第二十八集劇透。

《殺手》上回講到，查理（鄭子誠飾）因激怒Dino（何遠東飾），被槍手狙擊。Dino得知查理欲收購廢車場，設下埋伏要毀滅證據。閻武（黎耀祥飾）意外發現紹秉（林景程飾）留下的字條。美芳（韓馬利飾）打算送朗希去英國讀書，向茜（李佳芯飾）不願骨肉分離，喬星（陳豪飾）找向茜傾談。閻武與淑嫻（江美儀飾）積極找舖位籌辦茶餐廳，素之（麥明詩飾）提出可赴新加坡開店。記者追訪啟揚（謝東閔飾）時不慎弄傷素之。

就係佢狙擊查理。（《殺手》截圖）

即重溫上集精彩畫面：

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《殺手》最新一集講到，殺手獵人正在尋找下一個目標，剛遇上易蘭（龔嘉欣飾），好大可能易蘭就會遭毒手，因為她認識啟揚，防備心降低。Dino勒索殺手獵人，否則會揭穿其身份，啟揚被威脅，隨時會把Dino殺掉。閻武猜出紹秉留下字條的用意，終有所發現。喬星從殺手獵人的物品中，赫然發現雅雯的遺物，很有可能他打贏了Monster（易宇航飾），盛怒之下找殺手獵人報仇。閻武得知素之失蹤，擔心其安危，出手阻止喬星報仇。殺手獵人威脅喬星，已捉走了向茜。

佢終於完全魔化！（《殺手》截圖）

即睇下集精彩內容：

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