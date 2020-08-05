【殺手】黎耀祥出奇招谷收視　玩劇透自爆結局會死

無綫（TVB）動作劇《殺手》將於周五（7/8）迎來大結局，飾演過氣殺手閻武的黎耀祥今日（5/8）接受《香港01》訪問時竟劇透自己大結局竟然會死？另外，江美儀在戲中破格飾演妓女「Lulu」，與黎耀祥有親密戲，江美儀透露因為同祥哥（黎耀祥）多次演夫妻，「已經好似老夫老妻」，在劇中又可以「攞正牌」博操得滿身肌肉的祥哥懵，「佢又搽晒油，搞到我成身都係油！」又表示祥哥經常要按住她，「要我細聲啲，溫柔啲，哈哈！」

黎耀祥透露《殺手》中他會死？（陳順禎攝）

黎耀祥、李佳芯、龔嘉欣、高海寧和江美儀今日宣傳《殺手》結局篇，公布收視第四周7天跨平台總收視30.3點，短視頻瀏覽人次更直迫2,000萬。黎耀祥今日就大爆自己的角色會在大結局中先死，現在告訴大家是為了吸引大家收看大結局：「就係等大家睇下我點死，點解會死。」

江美儀攞正牌搏黎耀祥懵。（陳順禎攝）

江美儀今日接受《香港01》訪問，透露已與祥哥多次出演夫妻，「好似老夫老妻咁。」昨晚劇集播出黎耀祥倒吊操腹肌的場面，江美儀是親眼看著該場戲拍攝，「睇住佢拍，（覺得）堅喎！真係做到好多下，自己都要努力啲！」為了一場脫衣戲就操肌兩個月的黎耀祥甚有成果，被問及江美儀有否「乘機博懵」，她就大笑指：「我唔係乘機博懵！我係根據劇本真係要博懵！（攞正牌博懵？）係呀！唔知點解個導演成日都要轉機位。佢（黎耀祥）攬住我轉機位，佢又搽晒油，搞到我成身都係油！」她又指，祥哥經常在戲中提點她要再溫柔點：「同我講『喂喂喂、細聲啲、溫柔啲，呢個唔係你嚟！』哈哈！」

點擊下圖觀看更多《殺手》宣傳活動照：