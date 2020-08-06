舊相微博瘋傳獲封女神 袁潔瑩30年前靚樣出土 黎姿都比下去？

現年50歲的前無綫藝人袁潔瑩（Fennie），其舊照近日在微博再度瘋傳，有不少網民找回大量袁潔瑩年輕時的電視劇劇照，以及當年她與羅美薇及陳加玲合組的少女組合「開心少女組」的照片，有網民大讚Fennie是90年代的女神。從網民上載的照片可見，當年的袁潔瑩在沒有P圖技術下，不但皮膚白晰，而且五官亦相當立體，尤其是部份當年在TVB拍攝的劇集造型照片，更是仙氣迫人，有網民更認為，就連旁邊同被封為女神的黎姿（黎伽而）都被比下去。

+ 3 + 2

早於80年代獲黃百鳴推薦入行的袁潔瑩，未滿16歲已經加入新藝城影業出演多部電影。初出道的她與羅美薇及陳加玲合組開心少女組，3人紅極一時，其後袁潔瑩更演出過新藝城著名電影系列《開心鬼》，造型青春可愛，成為當時不少年輕人的女神。

及至90年代，袁潔瑩除了演出多部武俠電影，包括《笑傲江湖》、《東方不敗》等，以清秀古裝look廣納粉絲外；91年更加入了TVB拍劇，知名作品包括《烈火狂奔》、《緣來沒法擋》、《勇探實錄》等，形象相當入屋。可惜至94年她患上厭食症，體重暴跌而且面容憔悴，及至2000年她已鮮有幕前演出，雖然早年曾復出參演TVB劇《女人俱樂部》，但拍完該劇後便甚少再拍劇。