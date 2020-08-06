Angelababy官發相身材玲瓏浮突　粉絲鏡頭捕足到「真身」令人失望

人氣女星Angelababy（楊穎）每每出席活動衣着打扮都十分出色， 往往都獲得不少稱讚。近日她就身穿粉紅色低胸吊帶裙出席知名品牌活動，在粉絲的鏡頭下她竟然出事，瘦到驚現排骨胸整體美感大扣分，同上貼在微博工作室的照片相差甚大。

Angelababy少女味十足。（楊穎工作室微博圖片）

一如概往Angelababy在出席活動之前，就會在微博工作室上貼當日的華麗美照，而這一些美照通常都是經專業攝影師拍攝的，多多少少都會修圖，展現了 Angelababy多種角度的美感。但在活動現場Angelababy被粉絲捕捉的樣貌又是另一回事，眼見她膚質狀況各方面都不俗，但胸前的瘦到肋骨清晰可見就非常突兀，見她一出場排骨胸就驚現，在揮手同在場人士打招呼的時候更明顯可見兩排肋骨，整體美感大為扣分，不少網友都認為她太瘦了。

Angelababy的排骨胸好驚嚇。（影片截圖）

事實上，Angelababy為了保持好身材她有一直健身運動，日前更在微博上貼現時最新體重為44.9公斤，再配上她身高傳有168CM，根本就太瘦不是標準女生應有的體重，看來Angelababy要多吃東西才對。

Angelababy實在太瘦了。（Angelababy微博圖片）