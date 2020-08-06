Angelababy發相身材玲瓏浮凸　粉絲鏡頭揭「真身」令人失望

人氣女星Angelababy（楊穎）每每出席活動衣着打扮都十分出色， 往往都獲得不少稱讚。近日她就身穿粉紅色低胸吊帶裙出席知名品牌活動，在粉絲的鏡頭下她竟然出事，瘦到驚現排骨胸整體美感大扣分，同上貼在微博工作室的照片相差甚大。

Angelababy少女味十足。（楊穎工作室微博圖片）

一如概往Angelababy在出席活動之前，就會在微博工作室上貼當日的華麗美照，而這一些美照通常都是經專業攝影師拍攝的，多多少少都會修圖，展現了 Angelababy多種角度的美感。但在活動現場Angelababy被粉絲捕捉的樣貌又是另一回事，眼見她膚質狀況各方面都不俗，但胸前的瘦到肋骨清晰可見就非常突兀，見她一出場排骨胸就驚現，在揮手同在場人士打招呼的時候更明顯可見兩排肋骨，整體美感大為扣分，不少網友都認為她太瘦了。

Angelababy的排骨胸好驚嚇。（影片截圖）

事實上，Angelababy為了保持好身材她有一直健身運動，日前更在微博上貼現時最新體重為44.9公斤，再配上她身高傳有168CM，根本就太瘦不是標準女生應有的體重，看來Angelababy要多吃東西才對。

Angelababy實在太瘦了。（Angelababy微博圖片）

除此之外，Angelababy日前出席騰訊年度發布會，身穿粉紅色平口花裙的她超吸睛。從她工作室發出的官方照片可見，花裙的裙襬設計隨着Angelababy飄動，整體感覺如仙女般飄逸，而且她還擺出多種曬長腿的角度Pose，在專業攝影師的鏡頭下的確將她拍的維妙維肖，猶如170CM以上的模特兒。

Angelababy曬長腿好靚。（楊穎工作室微博圖片）

可是擺脫攝影師的鏡頭，Angelababy來到活動現場真身的確會令人失望。事關在沒有修圖的情況下，顯出她的腿部缺點有五五身的感覺，雖然穿起了高跟鞋腿還是顯得好短，與官方照片相差徑庭，所以有網友就直言Angelababy都是適合穿長裙，畢竟可以遮掩缺點。

雙腿顯得好短。（影片截圖）

點擊睇Angelababy長腿變短腿照：

+ 6 + 5 + 4

而Angelababy亦已經不是第一次被指身材是五五身，在早前她錄製綜藝節目《奔跑吧》的時候，就被網友捕捉了多張無濾鏡的真實樣貌，身穿紅色上衣配襯白色牛仔褲的她就被指腿粗且顯得腿短，整個身材比例像五五身，同從前高挑的模樣非常不一，亦不像有168CM高挑身材，因此網友就質疑平日的她應該是穿了內增高鞋墊，所以整個比例才顯得修長。

其實Angelababy在沒有修圖的情況下，顏值依然出眾，膚色狀況起碼不會差太遠，這一點就獲得廣大網友肯定，而且狀態還完勝一眾90後女明星添。

Angelababy被指五五身。（《奔跑吧》微博圖片﹑兔兔吃瓜娛樂微博圖片）

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