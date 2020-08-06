後生仔傾吓偈｜22歲郭柏妍放箭　暗嘲25歲羅雪妍老：細細個就睇你

22歲嘅郭柏妍報稱未拍過拖。

最新一集《#後生仔傾吓偈》請嚟五位候選香港小姐包括郭柏妍、賴琦媛、羅雪妍、梁懿婷、連佳麗擔任嘉賓，一如慣例，眾佳麗都要報上感情狀況，當大熱郭柏妍寫上「A0」時，即時引起全場嘩然，22歲嘅郭柏妍直言讀書有人追求，但因不適合而未有發展。

節目上被要求跳舞，郭柏妍即時面都紅晒，有無咁怕羞先？

節目另一個環節「港姐大心臟」要求眾人寫下最想淘汰嘅佳麗，郭柏妍就選擇KOL嘅羅雪妍（Uki )，並解釋：「因為我細細個已經睇佢已經睇佢嘅YouTube」。

被22嘅郭柏妍話「我細細個就睇你」，25歲嘅羅雪妍情何以堪……

25歲嘅羅雪妍被嫌老，即時表現得十分激動，連馮盈盈都忍唔住話：「我對住6號都唔夠膽話細細個已經睇你，佢25歲、你22歲，你3歲時就睇過?」郭柏妍之後才解釋所謂嘅細細個原來係15、6歲時，並謂第一次喺港姐面試時，已經認出對方。「我覺得佢做Youtuber都幾成功，所以我揀淘汰佢。」

賴琦媛呢條Self Portrait 露肩短裙,三年前唔少女星停都爭住著。

至於賴琦媛嘅感情狀況，她表示single、available，當提到其IG早前有一則發文為「始於臉紅 終於眼紅」時，賴琦媛直認身邊有一位追求者，近日突然失聯，後來她在朋友口中得知對方原來唔想阻礙她參選港姐。由參選至今，賴琦媛負面新聞一籮籮，有指出身公屋嘅佢中學時忽然富貴，係一名拜金女，專攻內地富二代，而日前佢更被影到拋煙頭出車……無咩形象可言嘅賴琦媛，就連錄影《#後生仔傾吓偈》時，都係唔太緊張，竟然以一條3年前女星們撞到泛濫嘅Self-Portrait荷葉裙出鏡，到底係慳定係自信嘅表現呢？

點擊睇賴琦媛穿舊款衫：