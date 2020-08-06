內地女團成員明碼實價要求粉絲課金　「二萬是稍微親密關係！」

女團BEJ489成員私下與粉絲見面,並多次要求對方課金。

受到疫情影響，唔少經理人公司都舉辦線上見面會、簽售甚至係帶貨直播，粉絲除可課金買門票之外，亦可在活動進行時，課金買禮物支持、打賞偶像。阿嬌鍾欣潼就曾經喺抖音直播上，課金5萬支持小鮮肉余衍隆。

陳美君曾向粉絲表示「嘘寒問暖不如轉巨款」，真係直接又爽快。

內地女團BEJ48坐擁124萬粉絲，成員之一嘅陳美君日前被爆出自2016年開始，多次向一名粉絲表示自己處境悲慘，要求對方課金支持自己，3年間課金40萬人仔。由微博流出嘅對話截圖中，陳美君曾表示退團需要20萬，並叮嚀該名粉絲切勿將二人對話告知其他人。陳美君又在對話中表示「一拿到工資就把錢借給朋友，連去醫院都還要跟陌生人借掛號費」，再順勢要求粉絲課金「二萬是指稍微親密關係，即然你手頭緊，我們就考慮普普通通地交往吧」，真係直接到不得了。

識睇一定係睇課金對話

+ 4 + 3 + 2

喺另一段對話當中，陳文君表示投票嘅收益歸公司所有，故要求粉絲直接課金。「何況你還有好處，給你機會都不珍惜就算了」，唔知真係以為陳美君有寶，不過一個願打一個願捱，陳美君雖然態度惡劣，但該名粉絲喺手頭緊嘅情況下，依然拎出1萬人仔……課金事件爆出後，陳美君遭公司解約之餘，法庭判陳美君要賠償35萬人民幣公司，另支付原告律師費3萬人民幣。而陳美君則在粉絲群中留下「對不起，我錯了，辜負了大家，我會離開。」