【迷網】黃祥興戲中出軌被老婆話「你醒定啲」　高海寧睇到眼濕濕

無綫（TVB）劇集《迷網》昨晚（5/8）播出第18集，劇情講述高海寧（高Ling）飾演的Vincy看見老公Michael（黃祥興飾）出軌，而高Ling今日（6/8）出席劇集宣傳活動時，便在傳媒訪問環節中透露自己看到這一幕時都眼濕濕。問現實中是否都遇過類似情況時，她說：「呢啲對女人好大打擊，喺劇感受經歷就夠！」至於楊明就笑言對事件發生在男人身上都好大打擊：「我估計啫，未試過。」

高海寧和楊明在劇中是再見亦是朋友的前度關係。（梁碧玲攝）

提到高Ling參演的《殺手》在另一時段播放，亦有份演出下周一（10/8）首播的《反黑路人甲》，她坦言不擔心觀眾會看到厭，認為三個角色性格、形象不同：「我有年幾冇劇出啦，大家見多我少少啦，阿媽都話而家食飯一開電視就見到我。」

黃祥興太太看畢最新一集，著他醒定啲。（梁碧玲攝）

另外，黃祥興接受《香港01》訪問時指出，Michael出軌是因為不小心信錯第三者Mary（莊思敏飾），對這個角色略感同情，其實Michael是非常愛自己的太太，更笑着呼籲觀眾都「小心啲」。

黃祥興又透露兒子和女兒看見昨晚一幕更大呼：「我唔鍾意Mary！」連太太都警告他：「你醒定啲呀！」提到他在活動中大曬冧女功力，他解釋自己可能法國長大，個人比較浪漫，自己平時都會大講甜蜜說話哄太太。而講到他之前在IG貼出一張操肌成功的相片時，他指便之後可能有機會像Coffee林芊妤一樣轉型做運動KOL。

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