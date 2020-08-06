黎瑞恩當年賣保險原來好勁　每年輕鬆入百萬圓桌會：做到目標就停

馬浚偉主持嘅《緣來自咖啡》每集都有唔同嘉賓。(影片截圖)

47歲嘅黎瑞恩曾為唱片公司力捧歌手，惟她在97年時業高峰時退隱賣保險，並在2002年結婚做全職主婦。她作客馬浚偉主持嘅《緣來自咖啡》時，笑言當年戀愛大過天，但因為太多假新聞令佢唔知點向當時嘅男友曾智明解釋，所以在對方提議下轉職做保險。「嗰陣日日打高爾夫，已經係無嘢可以做，所以去賣保險，其實本身係朋友想sell我，但後來我跟咗佢入行。 入職時連自己屋企地址都唔識填，因為我讀完書就唱歌，全面有人照顧。係由嗰時開始學識填form。」

黎瑞恩為愛情放棄唱歌事業。(影片截圖)

由當紅小花變成打工仔，黎瑞恩表示完全唔有心理負擔或包袱，並認為自己都係打份工。問到當年業續如何，黎瑞恩就話自己年年都獲得百萬圓桌會( Million Dollar Round Table, MDRT )，翻查資料，97年要成為MDRT會員，香港區資格最少要有佣金要達53.32萬元，或有效保費213.28萬元，以新人來說，黎瑞恩都算幾勁，不過佢就話：「但我係做到目標就停，我無咩野心事業心。」

做咗5年保險之後,就結婚生小朋友。(影片截圖)

節目中，黎瑞恩亦提到自己於2015年時胰臟腫瘤令她接近死亡。「因為唔可以切，又無藥食，只可以保持樂觀同每半年去驗身。有次我去買嘢時突然感到天旋地轉，兩眼好似閂門一樣，然後就暈左。我先發現原來死就係咁，好安暢同舒服。」無懼死亡嘅黎瑞恩，更表示在很早前已經向仔女灌輸有關訊息。