內地綜藝《不服啊我的哥》公布名單　全部男神級有林峯未算最誇

鄭伊健近年深居簡出，偶爾才會出席活動。優酷準備推出嘅《不服啊我的哥》，鄭伊健出現喺邀約單名之中。（資料圖片）

芒果TV自製綜藝節目《乘風破浪的姐姐》邀請30位30歲以上出道女藝人參加，節目播出之後，唔少網民都抱住食花生mode等睇姐姐們崩潰或出醜，但播出後，眼見一班姐姐賣命排練，令每集節目都成功掀起熱話。一直有傳《乘風破浪的姐姐》將會推出男版，而芒果TV亦官宣將有《披荊斬棘的哥哥》，但一直未有公布名單。那邊廂，優酷YOUKU昨日在記者會上宣布將推出《不服啊我的哥》，並在席上公開邀請名單。

其中有不少哥哥近年工作重心都在內地。

優酷帶晒頭盔嘅邀請單名完全係超高質，內地藝人包括除有鄭愷、鍾麗緹老公張倫碩、伊能靜老公秦昊、陳坤、胡兵、馮紹峰、鍾漢良、井柏然；台灣藝人方面，大部分都係曾紅一時嘅偶像組合成員，包括飛輪海嘅吳尊、辰亦儒、F4言承旭、周渝民同拍過唔少偶像劇嘅賀軍翔、凍齡男神林志穎；至於香港藝人就更勁，除關智斌外、人夫林峯外，名單上竟然有52歲嘅鄭伊健！

內地只要有一個綜藝節目成功，就好快會其他嘅電視台推出一樣嘅嘢。優酷昨日公布嘅《不服啊我的哥》擬邀名單，確實比《披荊斬棘的哥哥》吸引好多。

近年深居簡出嘅鄭伊健，電影同新歌都重質不重量，只係間日擔任下其他歌手嘅演唱會嘉賓，其餘時間均全情享受同蒙嘉慧嘅二人世界。另外，近年雖然唔少香港藝人北上賺人仔，但鄭伊健卻一直穩守香港市場，假如佢真係出現《不服啊我的哥》，相信一定會掀起不少熱話。有咁強勢嘅「哥哥」，評審方面，優酷亦透露章子怡、楊幂、女歌手楊超越係其邀請選。由於喺昨日記者會上，受邀嘅言承旭有拍片撐場，令到整份邀請名單嘅可行成即時大大提高。

想搵木村拓哉做選秀節目評審。

此外，在同一記者會上，優酷亦宣內將推出選秀節目《亞洲超星團》，並打算搵嚟周杰倫、易烊千璽、BLACKPINK成員LISA擔任導演，而驚喜之處係，萬人迷木村拓哉赫然出現在名單之上。其實近年木村拓哉亦不時到內地賺人仔，但只限廣告同代言活動，如果成事的話，相信都有一定吸引力。

哥哥名單仲有邊個!