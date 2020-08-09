黃智賢寵妻30年不因細水長流而感情轉淡　為太太準備浪漫生日驚喜

52歲黃智賢（Ben）與太太識於微時，二人愛情長跑14年，2004年結婚至今16年，依然非常恩愛。日前太太生日，黃智賢為她在家中準備了一個超甜蜜的驚喜佈置，用上大量粉紅色汽球，非常浪漫。雖然二人已經相處了30年，但黃智賢仍願意花心思，為太太準備驚喜，實屬世間難得。

黃智賢為太太準備了一個超浪漫的生日驚喜，相愛30年還願意花心思為另一半準備驚喜，世間少有！（影片截圖）

炒燶股票勁蝕20多萬 仍堅持供女友到外國讀書

黃智賢入行前已與太太相識，因為太太不是圈中人，黃智賢多年來非常保護太太，極少讓她公開曝光。入行後，他沒有迷惑於娛樂圈的五光十色，早年努力工作，供當時仍是女朋友的太太到外國讀書。拍檔陳煒有一次向傳媒爆料，指當年黃智賢炒股票失利，蝕了20幾萬，即便如此，他仍咬緊牙關，堅持繼續供女朋友讀書。

識於微時 結緣於廚房

黃智賢非常喜愛下廚，近日疫情嚴峻，他幾乎天天烹調新菜式，與太太玩煮飯仔。其實他們的情緣也是始於廚房，當年黃智賢在餐廳做廚房兼職，負責送菜出窗口，太太當時是侍應，兩人透過小窗口對望觸電而互生情愫。

黃智賢與太太結緣於廚房，近日疫情關係，他也化身「煮」家男，不時炮製美食給老婆！（IG圖片／benwong1020）

為太太犧牲睡眠時間 最愛車太太返工

作為藝人，黃智賢拍劇時間長，有時晚上開完廠景，回家太太已經睡覺，所以他非常珍惜與太太的相處時光。他曾說過，最愛每日朝早車太太返工，因為二人可以藉着車程傾偈，「我最鍾意每天朝早送太太返工，因為係車程裏面就係可以傾到偈嘅時間，我哋廠景係夜晚，返到去佢已經瞓咗又傾唔到偈，呢啲都係我哋互相講下呻下嘅時候，再奢侈啲就食下3個鐘嘅lunch。」太太任職OL，返朝9晚6，藝人工作時間日夜顛倒，但為了爭取與太太相處，黃智賢甘願犧牲休息的時間。

早有共識不生育 視太太為「唯一」

二人早有共識不生小朋友，黃智賢曾說過在結婚後三年，曾與太太慎重商量生育的事，他們都認為自己的性格不適合做父母，加上社會與教育制度令他們沒有安全感，最後達成共識，便不再為生育的事煩惱。雖然沒有孩子，但黃智賢說：「我視太太為『唯一』就夠。」全心全意，將所有的愛都留給太太。

2011年黃智賢憑《潛行狙擊》在台慶頒獎禮上獲得《最佳男配角》獎，期間仲向太太示愛。(視覺中國)

黃智賢與太太決定不生小孩，他視太太為「唯一」，將所有的愛留給他。（IG圖片／benwong1020）

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