這就是街舞︱節目發起邀五位「姐姐」加盟　觀眾不滿：唔尊重舞者

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》掀起熱話，似乎各個真人騷都想要分一杯羹，邀請「姐姐團」加盟，製造話題，好似張雨綺、寧靜、鄭希怡（Yumiko）參加了《密室大逃脫》。而最近熱播的舞蹈競技節目《這！就是街舞》（簡稱：這街）也宣布將有五位姐姐到來。

《這街》昨日（7日）在微博發起「這就是姐舞」，邀請白冰、黃聖依、金晨、王霏霏、張萌參與節目，由網友為姐姐們投票選擇舞蹈大騷歌曲。

《這！就是街舞》要五位姐姐加盟街舞。（微博@這就是街舞）

然而，《這街》與《姐姐》的聯盟，引來眾多網友反感。首先，《這街》中全部是專業街舞舞者，旨意推廣街舞，屬於純舞蹈類節目；其次，四位隊長鍾漢良、王嘉爾、王一博、張藝興的人氣已經很高，達到宣傳效果，實在無必要再邀請五位姐姐來；第三，姐姐們又不如全民街舞主理人黃渤有綜藝感以及控場能力，所以完全無意義，反而令人覺得節目借姐姐炒作；最後，大部分觀看《這街》的觀眾，其實是為了看專業舞蹈，欣賞作品，並非看明星，舞者們也希望在節目中留下好的作品，而不是為「出名」。因此，《這街》的這個聯盟令節目開始「變味」，更是對舞者不尊重，缺乏專業性、純粹性。

大家都紛紛留言表示不滿：「街舞的重心不應該在選手身上嗎？你們到底在搞什麼」、「真的沒必要…… 你把初心都忘了真的」、「讓舞者們多點機會表現自己 給他們舞台好嗎」等，幾乎是一致反對！