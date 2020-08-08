梁思浩感激苑瓊丹撲靚口罩　復工即暗示離巢：今日唔知聽日事

梁思浩早前因為拒帶口罩做節目而被網台暫停開咪，更傳出與網台高層不和。日前思浩在社交網站宣布復出，並指好友苑瓊丹協助蒐羅口罩：「我唔係冇口罩，但我有嚴重鼻敏感，戴市面一般口罩會除了影響日常工作，其實係會令我透唔到氣！咁病係我自己問題，當日我費事周圍解釋，好似搵藉口咁，唯有自己搵解決方法。」

梁思浩早前無戴口罩開咪惹批評，更需要停工。(IG:leung_sze_ho_)

思浩仲話苑仔夠義氣，報道出街後主動搵自己，仲四圍幫忙撲口罩：「佢怕我唔係死於肺炎，就係鼻敏感唞唔到氣，不停話攞私伙罩比我，我話咁益我？我怕佢老公呷醋啊！最終佢介紹間香港口罩廠比我識，呢隻口罩用台灣PTFE濾芯的口罩，唔起毛粒可以防誘發鼻敏感同哮喘，試咗兩日OK咪決定復工。」

梁思浩指自己唔戴口罩其實係因為嚴重鼻敏感。（受訪者提供）

復工當日，思浩社交網站暗示即將離巢，預告只餘下21集節目：「畀大家有幻想空間啦，咩都有可能發生嘅。呢個年代今日唔知聽日事，疫情點發展都預測唔到，人為未來做準備，21集係指今季節目，至於下季呢就交畀嗰天去決定。」

梁思浩感激苑瓊丹出心出力幫手撲口罩。（IG：@leung_sze_ho）