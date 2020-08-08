靚媽孫慧雪傳授三招豐胸秘訣　戒飲咖啡、汽水可舒緩胸部脹痛

現年38歲的靚媽孫慧雪唔單只童顏，仲擁有驕人身形。昨日（7/8），她在IG透露自己一個月瘦了10磅，仲上載背心自拍照大曬修身成果。一眾女網民非常羨慕阿雪，全因她瘦身不瘦胸，更紛紛向她請教豐胸方法。

她在IG透露自己一個月瘦了10磅，仲上載背心自拍照大曬修身成果。（IG/ @snow711）

阿雪隨即在社交平台開Live傳授三招豐胸秘訣，她透露讀書時只有A Cup，全靠請教了同學的豐胸方法，如今擁有C Cup美好身形，她希望女士們都能擁有大而堅挺的胸部。第一招是從食物入手，阿雪分享了18種有助豐胸的食物：「牛奶、豆漿、木瓜、杏仁、魚湯、豬腳、雞腳，因為有好多骨膠原、魚皮、魚肚、三文魚、雞蛋、松子、粟米、紅棗、蠔、蜂王漿、龍眼肉以及核桃等等都有助豐胸。」

第二招是胸部按摩，用按摩Cream由外向內打圈按摩，除幫助豐胸外，更可令胸部更堅挺，防止鬆弛、保持彈性。第三招是做運動，訓練膊頭附近的肌肉來支撐胸部，從而達到最理想的效果。

阿雪隨即在社交平台開Live傳授三招豐胸秘訣。（影片截圖）

除了豐胸外，有些女生在生理期前會遇到胸部脹痛的不適，阿雪亦有教大家紓緩的方法，就是要減少吃雌激素過多的肉類以及戒飲咖啡、汽水：「我而家會買零荷爾蒙嘅肉類，會令胸部更加健康。唔好食激素高嘅肉類、罐頭食品，因為高鹽食品會令乳腺唔流通，同埋要戒咖啡、汽水，呢啲飲品會令乳房組織體液加重咗脹痛感同唔舒服。」

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