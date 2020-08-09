電音和尚推迷幻版《般若心經》　點擊率直迫百萬樂迷激讚淨化心靈

都市人壓力大，就算Work from home都未必比人在公司輕鬆，每日Zoom開會，仲要被腦細逼迫，自然瞓得差，甚至失眠。近日一位日本和尚赤坂陽月（Yogetsu Akasaka）就在Instagram爆紅，他以Beatbox Remix唱出《般若心經》的片段在YouTube的點擊率直迫100萬，有不少網民指概念新奇之餘，聽完淨化心靈，仲有覺好瞓！

赤坂陽月推出的Beatbox版《般若心經》令他人氣急升。（IG圖片/@yochanting）

現年39歲的赤坂陽月是一位創作冥想音樂的和尚，在《般若心經》Beatbox Remix片段中聽到其專業的Beatbox技巧，加上他使用Loop Station為《般若心經》加入了迷幻風格，成功引起樂迷和網民的迴響，歌曲更在音樂平台Spotify上架。

赤阪洋月在家族經營的寺廟任職，在當和尚之前其實是個個專業的 Beat Boxer，曾在日本、澳洲和美國等地作音樂創作和擔任劇場演員。另外，他最近更在YouTube挑戰108日直播以Beatbox誦經，原因是赤阪洋月認為人類有108種慾望、煩惱和愚痴，故這108日的誦經亦是一個淨化心靈的儀式。

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其實除了赤阪洋月之外，近年有僧侶正積極將誦經融合電子音樂，除了打理寺廟，更會創作音樂、開演唱會和推出歌曲，更吸納都不少年輕粉絲，而將這個流行帶起的就是外型談不上是和尚的朝倉行宣。

他是福井縣鄉下小寺廟的住持，因為年青時熱愛音樂，在夜店擔任過DJ看破紅塵後，於50歲那年回到鄉下當和尚打理寺廟。朝倉行宣舉行的音樂會，除了將電音融合電音，美術設計亦甚有心思，讓觀眾擁有視覺和聽覺的享受。由於大受歡迎，更吸引到來自世界各地的媒體爭相採訪。

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此外，還有獲封為「日本人氣音樂和尚」的藥師寺寬邦。現年41歲的藥師寺寬邦是一位和尚專業樂手，更舉辦過亞洲巡迴演唱會，人氣在三人中最高。現職寺廟副住持的藥師寺，於2013年成為一名僧人，開始以懷舊流行音樂的旋律為基礎，用和聲來傳達理念，其後更因演唱會片段在網上爆紅。不少網民看過片段後，大讚藥師寺唱功扎實，加上結他造詣深厚，令他一炮而紅，他在2019年10月曾來港，於浸會大會大學會堂舉辦音樂會。

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藥師寺年輕時跟好有組成樂隊Kissaquo，更推出過幾張專輯，而他父母就是寺廟的禪宗，並掌管一間擁有400多年歷史的寺廟。他自細深受佛教文化影響，但因為追求音樂夢而遲遲還未繼承寺廟禪宗，最後成功將佛教融合音樂。