陳瀅護膚品大晒冷　用過千蚊貴婦品牌產品就能擁有零瑕疵肌膚？

陳瀅（Jeannie）一向出名皮膚好，近日她雖然要捱夜趕拍《飛虎3》到天光才收工，不過她的皮膚依然保持零瑕疵，全因Jeannie冇偷懶！她在Instagram分享一系列的護膚產品，自己就算多眼訓都要堅持做足全套護膚程序和敷個面膜，才能好好保護零毛孔的嬌嫩皮膚。

陳瀅一向皮膚很好。（Instagram：@missjni）

陳瀅最近捱夜趕拍《飛虎3》。（Instagram：@missjni）

陳瀅用的護膚品全都是專櫃品牌產品，當中更有幾支來自貴婦品牌，包括SKII、Guerlain、La Mer等，每支至少過千，果然護膚除了要有恆心之外，錢亦同樣不可或缺。

陳瀅分享自己最近用的護膚產品。（Instagram：@missjni）

陳瀅用的護膚品全都是專櫃品牌產品，當中更有幾支來自貴婦品牌！（Instagram：@missjni）

另外，陳瀅亦分享了減肥秘訣，透過運動和飲食雙管齊下：「我在溫哥華接受隔離時肥了很多，所以我食得清淡，及奉行16:8 飲食法（即每天斷食16小時，並只在剩下的8小時內進食）後確實減了不少。不過，我的體重之後一直停滯不前很難再減下去，所以最近我開始在黃昏6點至8點去跑步，跑完步後不再進食，直到現時我減了3磅，大家可以試試！」

陳瀅透露現時減了3磅。（Instagram：@missjni）

點擊觀看更多陳瀅的照片：