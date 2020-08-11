謝東閔戴過百萬Richard Mille名錶開工　讚網友：好眼力

謝東閔因殺手獵人 Parker一角而獲網民讚演技有進步。（資料圖片）

《殺手》於上周五播出大結局，劇中由富二代變為殺手獵人嘅謝東閔，演技備受讚賞。劇集播畢後，謝東閔於IG限時動態回應網民提問，他透露劇中最困難嘅部分，係拍感情戲，因為「談情係自己弱項」，被問到有無信心憑Parker提及最佳男配角，謝東閔就好似直接咁話「沒有」。

謝東閔早前在ig限時動態上載與朱智賢及愛犬嘅家庭合照。

此外，有網民問到「真係原諒咗佢？」時，謝東閔就以「舊事不重提，行動最實際」回應，網民所指嘅「佢」，相信應該係朱智賢，其實自4月爆出偷食事件後，謝東閔除陪對方記者會道歉外，早前又上載二人與愛犬嘅家庭合照，似乎真如他所說行動最實際。另外，於限時動態中，唔少網民都大讚謝東閔係好好男仔，並希望他得到幸福，謝東閔就好好笑咁話「是嗎?」並加上滴汗emoji公仔回應。

Parker呢隻Richard Mille錶應該唔係道具啦。（IG圖片)

另外，有網民問到謝東閔車同錶嘅問題，佢亦都好老實咁話自己有架積架Jaguar，亦承認戴住隻過百萬的Richard Mille顱骨面手錶開工，雖然低調的謝東閔唔肯透露隻Richard Mille幾多錢。其實之前唔少報導都指謝東閔身家豐厚，家族中人個個係老闆，自己亦斥資於美孚開家族足浴店做老闆。而佢早前亦曾被影到以Jaguar接載朱智賢，成功硬撬當時有餐廳老闆男友嘅朱智賢。

除咗劇集問題之外,謝東閔亦回答好多私人問題