泰劇《因為我們天生一對》推特別篇　BrightWin隨時冇親熱鏡頭？

改編自作家JittiRain同名小說的泰國BL劇《因為我們天生一對》(2gether The Series,又譯《假偶天成》),今年2月在當地首播後大受歡迎,由於劇中CP「BrightWin」── 飾演Sarawat的Vachirawit Chiva-aree(Bright)以及飾演Tine的Metawin Opas-iamkajorn(Win)實在靚仔,加上極具挑逗的對白和畫面數之不盡,就算他們演技非常幼嫩(請留意Bright那些表達肉緊、無奈、痛苦的表情和眼神,實在令人尷尬非常),而且劇情犯駁位多到離譜,一班腐女依然照單全收,邊睇邊笑邊尖叫,成為2020年討論度最高的「Made in Thailand」劇集,結局播出後,於Twitter累積帖文多達480萬條,而Bright更是早前掀起「中泰網絡大戰」的男主角。此劇近日已於Netflix上架,想了解BL劇搞邊科的人不妨睇睇。

年初在泰國首播的《因為我們天生一對》掀起新一輪BL劇熱潮,令劇中CP「BrightWin」人氣急升。上方是飾演Tine的Metawin Opas-iamkajorn(Win),下方是飾演Sarawat的Vachirawit Chiva-aree(Bright)。(網上圖片)

劇紅人氣自然旺,「BrightWin」的吸金力當然強勁,代言品牌和廣告合約如雪片飛至,作為泰國BL劇最大生產商的GMMTV食髓知名,繼2017年開拍成功捧紅「Arthit-Kongpob」CP(Krist與Singto飾演)的BL劇《一年生》(SOTUS: The Series)第二季《SOTUS S: The Series》後,今年再度使用出一招數,於6月宣布開拍《因為我們天生一對》特別篇《 (Still) 2gether》,由原班人馬演出,除了主角「BrightWin」之外,劇中多對副線CP,包括「Mil-Phukong」(Drake與Frank)、「Man-Type」(Mike與Toptap)、「Green-Dim」(Gun與Guy)亦會出現。

《因為我們天生一對》的5集特別篇《 (Still) 2gether》,將於本周五(14/8)晚上在泰國首播。(網上圖片)

特別篇共有5集,本周五(14/8)泰國時間晚上9點半首播,故事同樣改編JittiRain原作,承接《因為我們天生一對》劇情發展,經過無數考驗後,Tine終於放下疑慮,勇敢與大學男神Sarawat走在一起,並搬回他們共住的居所,過着相見時甜到核爆,同住有點煩的生活。好事多磨,因為他們同時在校內參加啦啦隊和音樂社,上季出現的啦啦隊隊長Fang以及音樂社社長Dim因為畢業,各自希望Tine與Sarawat接捧,令這對Gay Lover相當頭痕,從預告片中可見,因為一次火燭,令兩個社團需要共用同一空間練習,兩邊都嘈到爆,最終演變成兩派對質,到底Tine和Sarawat如何拆彈?

衝突還衝突,拍拖還拍拖,所以Tine與Sarawat都會隨時隨地互相調情,據知今季的派甜指數將會有增無減,事實上,粉絲看到《 (Still) 2gether》海報後都興奮大喊:「這個眼神要受不了了。」、「和第一部的海報的氛圍完全不一樣啊,真的有愛很多!」不過因為受到新冠肺炎疫情影響,5月中旬傳出文化部提出「不准拍吻戲」,避免打鬥等身體接觸的禁令,而此禁令將影響之後開拍的劇集,因此亦有劇迷擔心,在今次播出的特別篇沒有預期出現的親密鏡頭,空歡喜一場。

在《因為我們天生一對》裏飾演Man和Type的Mike與Toptap,將會在特別篇《 (Still) 2gether》亮相。(網上圖片)