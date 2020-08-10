泰劇《因為我們天生一對》推特別篇　BrightWin隨時冇親熱鏡頭？

改編自作家JittiRain同名小說的泰國BL劇《因為我們天生一對》（2gether The Series，又譯《假偶天成》），今年2月在當地首播後大受歡迎，由於劇中CP「BrightWin」── 飾演Sarawat的Vachirawit Chiva-aree（Bright）以及飾演Tine的Metawin Opas-iamkajorn（Win）實在靚仔，加上極具挑逗的對白和畫面數之不盡，就算他們演技非常幼嫩（請留意Bright那些表達肉緊、無奈、痛苦的表情和眼神，實在令人尷尬非常），而且劇情犯駁位多到離譜，一班腐女依然照單全收，邊睇邊笑邊尖叫，成為2020年討論度最高的「Made in Thailand」劇集，結局播出後，於Twitter累積帖文多達480萬條，而Bright更是早前掀起「中泰網絡大戰」的男主角。此劇近日已於Netflix上架，想了解BL劇搞邊科的人不妨睇睇。

年初在泰國首播的《因為我們天生一對》掀起新一輪BL劇熱潮，令劇中CP「BrightWin」人氣急升。上方是飾演Tine的Metawin Opas-iamkajorn（Win），下方是飾演Sarawat的Vachirawit Chiva-aree（Bright）。（網上圖片）

劇紅人氣自然旺，「BrightWin」的吸金力當然強勁，代言品牌和廣告合約如雪片飛至，作為泰國BL劇最大生產商的GMMTV食髓知名，繼2017年開拍成功捧紅「Arthit-Kongpob」CP（Krist與Singto飾演）的BL劇《一年生》（SOTUS: The Series）第二季《SOTUS S: The Series》後，今年再度使用出一招數，於6月宣布開拍《因為我們天生一對》特別篇《 (Still) 2gether》，由原班人馬演出，除了主角「BrightWin」之外，劇中多對副線CP，包括「Mil-Phukong」（Drake與Frank）、「Man-Type」（Mike與Toptap）、「Green-Dim」（Gun與Guy）亦會出現。

《因為我們天生一對》的5集特別篇《 (Still) 2gether》，將於本周五（14/8）晚上在泰國首播。（網上圖片）

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特別篇共有5集，本周五（14/8）泰國時間晚上9點半首播，故事同樣改編JittiRain原作，承接《因為我們天生一對》劇情發展，經過無數考驗後，Tine終於放下疑慮，勇敢與大學男神Sarawat走在一起，並搬回他們共住的居所，過着相見時甜到核爆，同住有點煩的生活。好事多磨，因為他們同時在校內參加啦啦隊和音樂社，上季出現的啦啦隊隊長Fang以及音樂社社長Dim因為畢業，各自希望Tine與Sarawat接捧，令這對Gay Lover相當頭痕，從預告片中可見，因為一次火燭，令兩個社團需要共用同一空間練習，兩邊都嘈到爆，最終演變成兩派對質，到底Tine和Sarawat如何拆彈？

衝突還衝突，拍拖還拍拖，所以Tine與Sarawat都會隨時隨地互相調情，據知今季的派甜指數將會有增無減，事實上，粉絲看到《 (Still) 2gether》海報後都興奮大喊：「這個眼神要受不了了。」、「和第一部的海報的氛圍完全不一樣啊，真的有愛很多！」不過因為受到新冠肺炎疫情影響，5月中旬傳出文化部提出「不准拍吻戲」，避免打鬥等身體接觸的禁令，而此禁令將影響之後開拍的劇集，因此亦有劇迷擔心，在今次播出的特別篇沒有預期出現的親密鏡頭，空歡喜一場。

在《因為我們天生一對》裏飾演Man和Type的Mike與Toptap，將會在特別篇《 (Still) 2gether》亮相。（網上圖片）