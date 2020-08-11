港姐2020│混血佳麗謝家怡聽唔明Do姐講乜：有Part全部係英文好啲

今年香港小姐大熱佳麗之一謝家怡成功晉級15強，不少網民都大讚她夠靚女，真人身高在佳麗之中屬中等，是今屆大熱之一。

今日（10/8）參與由鄭裕玲（Do姐），組合農夫成員陸永、C君主持的特備節目《港姐有問題》錄製，被大考急才和記憶力。謝家怡身為蘇格蘭香港混血兒，於錄影休息時間接受《香港01》訪問時中英夾雜，顯得略為拘謹，她亦指自己在節目錄影初時有點緊張，因為節目中全部都講廣東話，她來不及轉Channel，「唔係好知佢哋講緊乜，有時佢哋問完，我想轉返英文嗰陣太慢.......有一Part全部都係英文就好啲 （下次全部用英文答？）哈哈，可以試下。」

蘇格蘭香港混血佳麗謝家怡坦言今日錄節目唔知主持人講緊乜。（梁碧玲攝）

Do姐和農夫在香港知名度極高，但謝家怡坦言不太熟悉，不過指自己曾在蘇格蘭的無綫頻道都看過Do姐的節目。「 （喺蘇格蘭）有時會係姑姐屋企睇TVB，蘇格蘭有TVB（睇）。」被問及最喜歡TVB哪套劇，她就似乎未能記起節目名字，僅回答：「每日過去食飯嗰陣都會睇住佢地睇乜嘢 。」

蘇格蘭威士忌遠近馳名，問她是否由細飲到大？她竟然話自己未試過飲威士忌，因為本身就不太喜歡飲酒，「大概一個月一次，（因為）第二日頭痛，想瞓覺。 」她又坦言自己不太熟悉香港文化：「我個文化好mixed（混合）......蘇格蘭文化啲人算肥，我算瘦；但香港就叫肥少少，所以要減肥。」她又言自己每日為了融入香港文化，「每日都會睇香港小姐啲嘢...... 不過成日喺度（錄節目）都好夜，太忙。」

謝家怡身形中等，並未有網民猜測般高。（梁碧玲攝）

有網友就指她成功減去上身，但下身還有點肉地，她答應會減肥，表姐亦有給予她一些減肥貼士，又指自己又會多吃水果等健康食物，亦不會太晚食飯。她在接受其他傳媒訪問時又坦言很想再晉級，不想在剛完成14天隔離參賽後就太快「被消失」。

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