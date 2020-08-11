【反黑路人甲】張振朗IG晒全裸相打埋格仔　胡鴻鈞激讚：好大！

無綫藝人張振朗有份參演由王浩信、張振朗、高海寧、馮盈盈和湯怡等演出的無綫劇《反黑路人甲》，昨晚（10/8）首集正式出街，要數最爆笑鏡頭的一定是飾演臥底高彬的張振朗在戲中全裸上陣。

他本人在劇集出街後亦在IG上載一張自己全裸相片，相片中他的重要部位被「打格仔」，他配文爆笑寫上：「要係咁多人面前裸跑....都算係又一個成就解鎖」。又轉發自己全裸鏡頭的限時動態，並寫上：「呢獲野（嘢）真係犧牲色相」，又呼籲粉絲趕快下載快他的全裸Whatsapp貼圖。對於今次如此瞓身，吸引很多人留言，包括曾經在《降魔的》露肉的胡鴻鈞，他講笑地激讚：「好大！」張振朗於是回覆他說：「大家咁話！」至於向來大隻的「送水輝」許家傑則說：「又白頭又裸跑，屈晒機！」張振朗則說：「阿頭，你屈機啲～！」

為何張振朗會突然全裸呢？原來在《反黑路人甲》的首集中，張振朗被飾演黑社會頭目女兒蔣千霞的賴慰玲強作駙馬，要求他繼承頭目位置，更要和他即場發生關係。剝光豬的張振朗卻突然性無能，更被途人誤為「變態色魔」而被捕，最後勁尷尬地向差人交代了「臥底」身份。

網民看見張振朗的大膽演出，就大讚「笑到噴」、「我笑到失聲」，反響極佳，看來粉絲勁收貨呢！

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