戴蘊慧突然挖舊史掀罵戰　林利老婆開名鬧爆：你才是厚顏無恥！

已故音樂人戴思聰女兒戴蘊慧（現稱戴真真），昨日（10/8）早上突然在Facebook暗指某人沒有「受人恩果千年記」。帖文中寫道，某君當年患上癌症，她花了八萬港元送贈桑黃（千年靈芝）一盒讓對方治病。

去到上星期，有朋友在廣州的餐廳開張，於是委託戴蘊慧找某君錄製一段不超過10秒的恭賀片段，但某君只用6個字回覆「目前狀態不好」便沒有下文。戴蘊慧為此相當勞氣：「我看完馬上倒抽一口涼氣，人情冷暖......同時感恩我今天不是為救命或借錢而來的。」、「當初我毫不猶豫把那麼貴重的物品送給他，今天我再豪贈他多四個字吧，祝他一生管用。『厚顏無耻』。」

戴蘊慧突然隔空指罵某人厚顏無恥。（戴蘊慧FB圖片）

數小時後，林利的太太陳貞均在Facebook隔空反擊，承認林利便是戴蘊慧口中的「某人」，她透露林利癌症開刀後患上重度癲癇，隨時發作，外出都有風險，狠批戴真真沒有同理心，為一己私慾，強人所難。另外陳貞均更爆出戴蘊慧曾稱自己身在台灣，要求林利幫她在微信假打卡，惟遭拒絕。

陳貞均激氣解釋：「我先生現在的狀態是真的不好，事實上也不認識你說的廣州的餐廳，貿然宣傳真的也不是他的作法。」她續說：「我老公問你，你有想過你父親過世時，是誰陪在你身邊，你才是真正的厚顏無恥吧！都50幾歲了，還不懂替人着想！」。

以「阿姨」稱呼戴蘊慧的陳貞均大罵：「我最討厭唯利是圖，自私自利，為求目的不擇手段，完全不管別人死活的長輩，有年紀了，還不懂體諒別人，自私是一面鏡子，鏡子裏永遠只看得到自己；自私是一塊布匹，蒙住了自己的眼睛，看不見別人的痛楚。」

陳貞均反擊，大爆對方曾經打假卡。（陳貞均FB圖片）

但罵戰還未完結。隨後陳貞均也不甘示弱，首先上載證據解釋「打假卡」事件，指當時有廣告商戶要她8月去廣州，因疫情嚴重而不想離家，故請已在台北的林利幫忙，免向有關商戶多作解釋，又指當時無論有否幫手，她都感謝林利夫婦兩人。

她更表示已經不介意對方不記得她的「八萬恩情」，但「現在還借題發揮，用揭人私隱、斷章取義加誣陷來打擊我，你們不止是厚顏無恥還恩將仇報！更可恨的，是又把我父親，已逝去的長輩又捲進此事來。我父親當年在醫院時，我吃驚林先生的突然出現，驚訝平常與他不甚來往，為何如此熱心？他的到訪他的陪伴，卻成為了第二天，頭條新聞人物之一，醉翁之意不在酒吧。」

林利被戴蘊慧在留言板tag後，最終要親身「上水」回應，留言指自己倒霉：「身體健康狀況也不是可以拿來開玩笑的，你要亂説話罵人，我已經很忍了。然而你父親過世，我去現場致哀，卻被你誤解説成這樣，我想只能說，我太倒霉了！」

然而戴蘊慧仍然火遮眼反駁：「對我這位曾經可憐你，寧願自己不服用，也把珍品轉讓給你的心意，當成可有可無，我甚為失望。我比你更倒楣，對你曾經的好，也許是我的人生污點。」雖然說話狠毒，然而戴蘊慧之後卻向傳媒表示，如果林利舊病復發，都會願意伸出援手。

戴蘊慧父親為已故音樂人戴思聰。（戴蘊慧fb圖片）

林利和太太陳貞均。（林利Facebook照片）

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