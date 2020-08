宋熙年生日公佈第二胎性別　陳智燊：Damon is gonna have a 細佬

宋熙年下個月就預產期,因為疫情關係今胎未有拍攝孕照,早前貼出陀住大仔時嘅大肚相。(IG:rahrahsong)

正懷有第2胎嘅宋熙年下個月就係預產期,最近佢都乖乖留喺屋企安胎,因為疫情關係亦將BABY SHOWER及拍攝孕照計劃通通擱置。8月9日係Sarah 35歲生日,佢同老公陳智燊以及囝囝Damon(陳裕炘)喺屋企簡單慶祝,順道公佈第二胎性別,又係囝囝呀:「At home with my THREE boys.」

宋熙年喺屋企慶祝生日,順道同陳智燊宣佈第二胎都係囝囝﹗(IG:@chanjason)

宋熙年同陳智燊親手整生日蛋糕,仲做咗簡單佈置,為Sarah慶祝35歲生日。背景嘅「It’s a boy」順道宣佈Damon有個細佬啦﹗Sarah留言話:「There’s really no better way to celebrate this birthday, but to be at home with my THREE boys.(同我嘅三個男孩一齊喺屋企,無比呢樣更好嘅方法慶祝今年生日。)」

宋熙年陳智燊都話Damon應該會係個好哥哥﹗(IG:@rahrahsong)

陳智燊亦喺IG上載照片:「「Damon哥哥 is gonna have a 細佬﹗自家製生日蛋糕,一家四口在家晚餐,希望大家都健康快樂。我估Damon會好開心去教細佬,想像唔到佢長大得咁快,仲就快要做哥哥啦﹗」