17歲英國女生激似Michael Jackson爆紅　最後竟然只是一場玩笑？

因社交網絡的發達，人人想要成名15分鐘並非難過登天。英國一名17歲的女生在Twitter上載一張自拍照，因為實在與美國已故流行天王Michael Jackson（米高積遜）太似樣而突然爆紅，至今該貼文已經有接近11萬讚好（like）和逾28萬轉發（retweet）。

美國已故流行天王Michael Jackson（Getty Images）

該名「撞樣」Michael Jackson的女大學生Lorun Elisabeth於上周日（2日）上載一張自拍照，並引用Michael Jackson於1977年推出的歌曲《Blame It on the Boogie》（都是搖滾惹的禍）來發文。照片中的她無論是妝容、五官還是神韻都與Michael Jackson非常相似，結果火速被網民瘋狂轉發，紛紛留言指「以為Michael Jackson復活了」、「Michael 我們很想你」、「實在太像了！」。

英國一名17歲的女生在Twitter上載一張自拍照，因為實在與美國已故流行天王Michael Jackson（米高積遜）太似樣而突然爆紅。（Twitter：@Lorunelisabeth）

事實上，這張撞樣照只是Lorun用軟件P出來的照片，她在Twitter上載原圖做比較證明，只是沒有想到會如此多人將自己的玩笑當真，更因此意外爆紅。

這張撞樣照其實只是Lorun用軟件P出來的照片。（Twitter：@Lorunelisabeth）

Lorun的照片似乎是參照Michael Jackson這張照片。（Getty Images）