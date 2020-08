17歲英國女生激似Michael Jackson爆紅　最後竟然只是一場玩笑？

因社交網絡的發達,人人想要成名15分鐘並非難過登天。英國一名17歲的女生在Twitter上載一張自拍照,因為實在與美國已故流行天王Michael Jackson(米高積遜)太似樣而突然爆紅,至今該貼文已經有接近11萬讚好(like)和逾28萬轉發(retweet)。

美國已故流行天王Michael Jackson(Getty Images)

該名「撞樣」Michael Jackson的女大學生Lorun Elisabeth於上周日(2日)上載一張自拍照,並引用Michael Jackson於1977年推出的歌曲《Blame It on the Boogie》(都是搖滾惹的禍)來發文。照片中的她無論是妝容、五官還是神韻都與Michael Jackson非常相似,結果火速被網民瘋狂轉發,紛紛留言指「以為Michael Jackson復活了」、「Michael 我們很想你」、「實在太像了!」。

英國一名17歲的女生在Twitter上載一張自拍照,因為實在與美國已故流行天王Michael Jackson(米高積遜)太似樣而突然爆紅。(Twitter:@Lorunelisabeth)

事實上,這張撞樣照只是Lorun用軟件P出來的照片,她在Twitter上載原圖做比較證明,只是沒有想到會如此多人將自己的玩笑當真,更因此意外爆紅。

這張撞樣照其實只是Lorun用軟件P出來的照片。(Twitter:@Lorunelisabeth)

Lorun的照片似乎是參照Michael Jackson這張照片。(Getty Images)